Canela: a Capital Nacional dos Parques Temáticos tem dois atrativos no topo dos melhores do mundo

Canela, a cidade Capital Nacional dos Parques Temáticos, emplaca dois atrativos no topo dos melhores do mundo, consolidando o destino para quem busca lazer e diversão, aliados à qualidade. O ranking do Tripadvisor Travellers’ Choice 2024 coloca o Parque Terra Mágica Florybal na 13ª posição mundial e o Alpen Park na 22ª. A lista é baseada nas avaliações dos próprios turistas.

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, exalta a conquista e frisa que a distinção é motivo de orgulho para o município que, cada vez mais, se posiciona como destino turístico para visitantes locais, nacionais e estrangeiros. “O turismo, que é a mola propulsora da nossa economia, está forte e comprometido a encantar nossos visitantes. Parabéns aos empreendimentos, que não medem esforços ao oferecer experiências únicas para todos que passam por Canela. E todo nosso agradecimento aos turistas que avaliaram os parques canelenses colocando-os no topo do mundo”, celebra o prefeito.

“Nos deixa muito felizes e satisfeitos de ver dois empreendimentos de Canela nesta lista tão disputada. Tanto o Parque Terra Mágica Florybal, quanto o Alpen Park já tiveram este reconhecimento em anos anteriores, o que demonstra que, além de surpreender, nosso destino também está comprometido em manter a qualidade para quem retorna a nos visitar”, complementa Kenia Jaeger, secretária municipal de Turismo.

Canela é a única cidade brasileira a aparecer na lista duas vezes. Além do Parque Terra Mágica Florybal e do Alpen Park, apenas outros três parques brasileiros integram os 25 melhores do mundo, segundo as avaliações do Tripadvisor.

Título reconhece potencial turístico

O título de Capital Nacional dos Parques Temáticos a Canela foi oficializado pela Lei Federal nº 14.738, em 2023, reconhecendo o potencial turístico e a relevância dos atrativos temáticos do município.

E não são somente os parques canelenses que se destacam como opções turísticas na cidade, segundo o Diagnóstico Turístico de 2023, Canela conta com mais de 40 atrativos turísticos ativos, entre parques temáticos, atrações naturais, museus, experiências culturais, religiosas e históricas.