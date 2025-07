Meeting Festuris confirma Daiane dos Santos como painelista e abre 1º lote de ingressos

Palco de conteúdo do 37º Festuris, em Gramado, já atrai participantes de várias regiões do país

A ginasta Daiane dos Santos, um dos grandes nomes do esporte brasileiro, está confirmada como painelista do Meeting Festuris deste ano, que ocorre durante a 37ª edição do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado. O anúncio de sua presença no palco de conteúdo coincide com a abertura oficial da venda de ingressos para o evento, que reúne lideranças inspiradoras do turismo, empreendedorismo e esporte em uma programação de alto nível.

As vendas do 1º lote se iniciam nesta terça-feira, dia 22, direto no site do Festuris. Entre os dias 14 e 21, aconteceu uma pré-venda com uma promoção exclusiva de “venda às cegas”, e o público respondeu com entusiasmo: dezenas de ingressos foram vendidos já no primeiro dia.

Os dez primeiros inscritos garantiram suas vagas ainda pela manhã, no primeiro dia. A inscrição número 1 vem da cidade de Salvador do Sul (RS) e a segunda ocorreu em Pompéu (MG). Outros participantes do top 10 são oriundos de Brasília (2), Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Canoas (RS), Palmeira das Missões (RS) e Itatiba (SP), demonstrando o alcance nacional do evento.

PRESENÇA IMPACTANTE

Daiane dos Santos leva ao Meeting sua trajetória inspiradora no esporte. Campeã Mundial de Ginástica Artística e bicampeã da Grande Final da Copa do Mundo, a atleta participou de quatro Olimpíadas e é considerada uma referência global na ginástica. Fora das quadras, Daiane é formada em Educação Física, pós-graduada em Gestão Esportiva, comentarista da TV Globo e do SporTV, colaboradora do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Embaixadora da ONU Mulheres e idealizadora do projeto social e desportivo Brasileirinhos.

Durante sua palestra, a ex-ginasta deve abordar valores fundamentais do esporte, como superação, disciplina e inclusão social, conectando essas temáticas ao turismo, educação e responsabilidade social.

Sua explanação será na manhã do dia 7 de novembro, e as 30 primeiras inscrições poderão participar de um encontro com Daiane dos Santos.

INGRESSOS – A venda do 1º lote começa oficialmente no dia 22 de julho, ao valor de R$ 360 por pessoa. O 2º lote será disponibilizado em 1º de outubro, com ingressos a R$ 450. Estudantes e 60+ têm direito a 50% de desconto em ambos os lotes. Profissionais de imprensa têm acesso gratuito. Os pagamentos podem ser feitos via PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

Mais informações podem ser obtidas com Julia Bervanger, pelo telefone/WhatsApp: (54) 99955.4934.

SERVIÇO:

O que: Meeting Festuris

Onde: Gramado (RS)

Quando: 7 de novembro/25

Palestra confirmada: Daiane dos Santos

Ingressos: a partir de R$ 360

Contato: (54) 99955.4934 – Julia Bervanger

Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br