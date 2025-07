Nova chance: Canela oferece oportunidade para quem quer completar ensino fundamental e médio

Sala de aula, livros didáticos, quadro de giz, classes e cadeiras, equações matemáticas, separação de sílabas, trabalhos em grupo. Esse emaranhado de palavras que normalmente envolvem a rotina das crianças e adolescentes que frequentam os bancos escolares, também é a realidade de adultos que voltaram a estudar para obter o certificado de conclusão do ensino fundamental e médio. Em Canela, neste ano, 102 pessoas frequentam as aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), mas a Prefeitura Municipal busca ampliar esse contingente e que mais cidadãos possam concluir os estudos.

Na cidade, duas escolas oferecem a formação: na Escola Municipal Santa Terezinha, os estudantes a partir de 15 anos, e que estão em defasagem ano/série, podem retornar para terminar o ensino fundamental; para aqueles que precisam fazer o ensino médio, e tem a partir de 18 anos, a referência é a Escola Estadual Danton Corrêa da Silva. Em ambas, os anos letivos se transformam em semestres, possibilitando a conclusão em menos tempo.

A Prefeitura de Canela tem trabalhado para aumentar o número de alunos na EJA e diminuir o número de pessoas sem concluir o nível básico de estudo. O prefeito Gilberto Cezar reforça que se trata de uma obrigação do Poder Público oferecer às pessoas a oportunidade de se alfabetizarem e concluírem o ensino fundamental e médio, pois isso possibilita que procurem melhores vagas de emprego e, consequentemente, remunerações mais atrativas. “Isso abre portas para melhores vagas e qualificação profissional, algo particularmente positivo para nossa cidade, já que a economia é baseada em turismo, serviços e comércio”, aponta o chefe do Executivo.

O benefício de retornar a estudar vai além do caráter social, pois muitos estudantes são adultos que enfrentaram barreiras quando eram crianças ou adolescentes, pelos mais diferentes fatores, então “a EJA promove justiça educacional, reduz lacunas e ajuda a ressignificar trajetórias de vida e autoestima”, destaca a secretária de Educação, Esporte e Lazer, professora Maria Gorete Rodrigues da Silva.

Outro ponto importante na retomada dos estudos pelos adultos é a presença da família no meio escolar. Quando retornam para a sala de aula e começam a participar dos projetos e das atividades propostas, quanto mais a família está envolvida, melhor o resultado e mais firmes esses estudantes seguem na realização do sonho de se formarem. E isso também se reforça na troca de informações entre as gerações, dos discentes para os docentes e vice-versa. “Os professores que atuam com turmas do EJA precisam ter um olhar diferenciado e amoroso, e esse olhar já permitiu a realização de vários projetos relevantes para o desenvolvimento de todos. O benefício não é apenas individual, é coletivo, pois famílias conectadas com o ambiente escolar tendem a ser mais engajadas nos processos educacionais dos jovens”, destaca a coordenadora de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação, Elisiane Livi.

Um arraiá na escola

Na Escola Santa Terezinha, no início de julho, os alunos que cursam o ensino fundamental pelo EJA, à noite, tiveram a oportunidade de participar da 1ª Mostra de Arte, Cultura e Gastronomia, com o tema “festa junina”, em que dançaram quadrilha, declamaram poesia, preparam quitutes juninos e tiveram a participação dos familiares.

O projeto foi nomeado “ArraiáEJA” e foi muito além da simplicidade de uma comemoração junina, pois envolveu os estudantes adultos na preparação de tudo. Eles fizeram a decoração com a confecção de sacolas em tecido e estandartes dos santos juninos nas aulas de alfabetização; bandeirinhas com os temas estudados nas aulas de artes; levaram as comidas típicas (bolo de milho e de bergamota, paçoca de pinhão, arroz com leite e outros); preparam a poesia “Fome de educação” de Bráulio Bessa nas aulas aulas de português e declamaram; e também dançaram junto com os professores uma quadrilha.

Os professores Márcia Borowski e Marcelo Carasai – que lideraram o projeto – e Sandra Moraes, afirmam que a iniciativa é uma maneira de mostrar para a comunidade canelense que esses adultos também podem e merecem a oportunidade de vivenciar tudo que não puderam enquanto eram crianças e jovens. “A EJA existe e muitas vezes não tem um olhar da sociedade para essa parcela de pessoas que não puderam um dia estudar, talvez até para nos sustentar. Então, a EJA é o resgate dessa dignidade, e nós temos a obrigação de atender essa população, e eles também gostam de ter a vivência que os alunos do dia tem”, destaca a professora Márcia.

COMO VOLTAR A ESTUDAR

Quem tiver interesse em retornar à escola para concluir o que falta do ensino básico, deve fazer o seguinte:

Ensino fundamental: é oferecido na Escola Santa Terezinha, na rua Borges de Medeiros, 1530, bairro Santa Terezinha. O interessado deve procurar diretamente a secretaria da escola para efetuar a matrícula, portando os seguintes documentos: foto 3×4, identidade ou certidão de nascimento, histórico escolar (para comprovar o que falta concluir), comprovante de residência e cartão SUS. Caso seja menor de 18 anos, também é preciso levar o documento do responsável legal e a sua carteira de vacina.

Ensino médio: oferecido na Escola Danton Corrêa da Silva, na rua Borges de Medeiros, 235, bairro Centro. Período de inscrições para o segundo semestre de 2025 deve abrir até o dia 4 de agosto, quando iniciam as aulas. Para se matricular, o interessado deve levar a seguinte documentação: foto 3×4, certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, cartão SUS, cartão de vacina, histórico escolar e/ou certificado de conclusão do ensino fundamental.

Texto e foto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela