Professores da EMEI Adriana Spall agradecem apoio da Prefeitura de Canela

Funcionários da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Adriana Spall Wiltgen, em Canela, divulgaram nesta terça-feira (23) uma nota de agradecimento ao apoio prestado pela Administração Municipal diante das dificuldades enfrentadas pela instituição nas últimas semanas.

De acordo com o texto, assinado pela coordenadora da escola, Luana de Brito, a equipe de professoras e colaboradores reconhece os esforços da Prefeitura de Canela, com destaque para o vice-prefeito Gilberto Tegner (Tolão), a Secretaria Municipal de Educação e a equipe diretiva, que vêm atuando para sanar dúvidas, acolher demandas e garantir o funcionamento da unidade.

Um dos principais pontos mencionados foi a regularização do vale-alimentação dos servidores da escola. “São 24 famílias que contam com esse pequeno valor a mais no orçamento todos os meses”, afirma o comunicado, destacando que a medida trouxe alívio e renovou a esperança dos trabalhadores por dias melhores.

Situação da entidade gestora

A escola é gerida por meio de termo de colaboração com a entidade ADPECS – Associação de Desenvolvimento de Projetos Educacionais, Culturais e Sociais –, que teve suas contas bancárias bloqueadas no início de junho por decisão judicial, conforme nota divulgada pela Procuradoria-Geral do Município.

Segundo a Prefeitura, estão sendo avaliadas alternativas legais para minimizar os impactos nos serviços prestados pela entidade. Entre as medidas em análise, está a possibilidade de ajuizamento de ação para garantir o repasse de recursos diretamente aos colaboradores e fornecedores vinculados ao projeto.

Confira a manifestação na íntegra:

A equipe de professoras e colaboradores da EMEI Adriana Spal Wiltgen, de Canela, representada pela coordenadora Luana de Brito vem a público manifestar o agradecimento ao apoio recebido pela Prefeitura Municipal de Canela, em especial ao vice Prefeito Gilberto Tegner, o Tolão, a equipe diretiva e a Secretaria de Educação que estão buscando de todas as formas sanar nossas dúvidas e nossos anseios, que cumprem em suprir as necessidades da escola para que possamos atender nossas crianças, e o principal, que colocaram nosso Vale alimentação em dia, afinal, são 24 famílias que contam com esse pequeno valor a mais no orçamento todos os meses, fazendo com que continuemos com esperança de que dias melhores virão.