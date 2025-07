Sicredi Pioneira celebra 30 anos do programa A União Faz a Vida

Presente em toda a área de atuação da cooperativa, programa aproxima escola, comunidade e cooperativismo para formar cidadãos protagonistas

Há 30 anos, o programa A União Faz a Vida apoia a transformação da educação em diferentes realidades, valorizando o olhar das crianças, o papel dos professores e a participação da comunidade. Presente em toda a área de atuação da Sicredi Pioneira, ele mobiliza escolas para construir, de forma coletiva, uma aprendizagem conectada à cidadania e à cooperação. Neste período, milhares de projetos já foram realizados, envolvendo centenas de educadores para materializar histórias marcantes de protagonismo infantojuvenil.

Desenvolvido pela Fundação Sicredi, o A União Faz a Vida adota uma metodologia própria, fundamentada na pedagogia por projetos. A proposta parte do currículo escolar, mas dialoga com os interesses dos estudantes e a realidade local, promovendo a cooperação, o pensamento crítico e a autonomia. Na região de atuação da Sicredi Pioneira, mais de 100 escolas participam da iniciativa atualmente.

De acordo com a coordenadora de Atuação Social e Educacional, Alini Cossul Martinelli, o sucesso do programa está em sua capacidade de colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem. “Estamos muito felizes em celebrar três décadas de um programa tão significativo, pois são 30 anos de compromisso com a educação humanizadora. Isso acontece pois há uma rede de cooperação entre estudantes, professores, escolas, famílias, comunidades e a cooperativa, que fortalece os laços sociais e promove o desenvolvimento local”, afirma.

Mais do que uma proposta pedagógica, o programa se conecta aos princípios do cooperativismo ao envolver toda a comunidade escolar. Isso porque, ele reconhece que o conhecimento também é construído a partir das vivências fora da sala de aula. “O programa promove cidadania e cooperação, através de vivências de valores como justiça, solidariedade, diversidade, diálogo e responsabilidade social, incentivando os estudantes a se tornarem protagonistas de sua aprendizagem e agentes de transformação em suas comunidades”, destaca Martinelli.

Ela lembra ainda que essas vivências impactam não apenas alunos e professores, mas também quem observa de fora. “Nestes 30 anos, uma das histórias que mais me encanta é a de uma servente/merendeira que se apaixonou pelas diversas possibilidades de aprender e ensinar. Essa motivação a levou a se formar como professora, atuar na profissão e, atualmente, ser coordenadora pedagógica. Ela continua acreditando na metodologia e na força do programa”, recorda.

Educação que fortalece a cidadania

No A União Faz a Vida, tudo começa com uma pergunta exploratória, originada da curiosidade dos alunos. A partir dela, são desenvolvidos projetos e expedições investigativas, que conectam o conteúdo escolar ao cotidiano. Em Nova Petrópolis, por exemplo, o projeto Brincar para emancipar, da EMEI Pinguinho de Gente, propõe vivências em espaços planejados para o brincar, estimulando habilidades emocionais, sociais e cognitivas.

“Através das brincadeiras simbólicas, dos contextos de construtividade, de letramento e das linguagens gráficas, as crianças desenvolvem estratégias de negociação de brinquedos, espaços e materiais”, relatam a coordenadora pedagógica Rosália Scheuermann Rodrigues e as educadoras sociais Franciele Tegner e Greicilene Chaves do Canto. “Ao socializar e interagir com diferentes meninos e meninas, esses contextos possibilitam o desenvolvimento da linguagem verbal mais clara e assertiva. A partir dessas concepções, elas também têm contato com a diversidade cultural, entendendo que o respeito é imprescindível em qualquer vivência”, complementam.

Rosália acrescenta que o programa auxilia a escola a sistematizar e compartilhar as conquistas dos alunos com outros profissionais da educação infantil. “As crianças têm conquistado autonomia, independência, criatividade, imaginação e, é claro, cooperação. Por meio de espaços pensados, elas se desenvolvem nas interações do cotidiano, ajudam e cooperam entre si. Com essa proposta, estamos formando para a cidadania”, destaca.

Já em Vale Real, o programa mostra sua força ao abordar temas mais complexos. Alunos do 9º ano da EMEF Felipe Jacob Klein desenvolveram o projeto Distúrbios alimentares: a influência da mente no bem-estar do corpo, a partir da pergunta “Como os distúrbios alimentares afetam a saúde mental das pessoas?”. A iniciativa envolveu pesquisas, rodas de conversa, criação de podcasts e até uma página nas redes sociais para compartilhar os aprendizados. “A pesquisa desenvolvida reforçou a importância de um olhar atento e compassivo para os distúrbios alimentares. Com educação, conscientização e apoio adequado, pode-se contribuir para a saúde e o bem-estar de todos os membros da nossa comunidade”, afirma a professora de Língua Portuguesa, Maria Aline Farezin.

Ela conta que o programa foi implementado por meio da Secretaria Municipal de Educação, o que facilitou a articulação entre as diferentes áreas do conhecimento. “O A União Faz a Vida chega à nossa comunidade escolar com o propósito de agregar uma nova visão de cuidado com o próximo e com o planeta, por meio de estratégias baseadas na cooperação e na cidadania, tornando nossos educandos os protagonistas do processo”, pontua.

Três décadas transformando a educação

Com impacto nacional, o programa A União Faz a Vida já alcançou mais de 5,3 milhões de estudantes em todo o Brasil. Ele está presente em cerca de 780 municípios de 15 estados, envolvendo mais de 250 mil educadores e cerca de 4.900 escolas. Em comum, todas essas experiências demonstram que a transformação social pode -e deve- começar na sala de aula, com escuta, curiosidade e cooperação.

Se a sua instituição deseja conhecer ou aplicar essa metodologia, basta entrar em contato com a Secretaria de Educação do seu município ou com a mantenedora da sua escola. Para saber mais, acesse: https://sicredipioneira.com.br/social-e-educacional/a-uniao-faz-a-vida.

