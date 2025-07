A Cézar o que é de Cézar

Tenho minhas críticas a algumas situações envolvendo a atual administração — faz parte e é natural. Mas, neste tópico, vou me ater ao principal predicado do prefeito Gilberto Cézar: sua articulação política e a busca por recursos para o município.

Mais de uma vez recebi mensagens sobre diárias e viagens do atual prefeito (e também dos seus antecessores, que fique claro). Não que eu precisasse receber essas informações, já que são públicas e estão no portal da transparência. A verdade é que, quando bem aproveitadas, essas viagens se tornam um investimento — e, até o momento, elas têm se mostrado eficazes.

Nas últimas semanas, o prefeito de Canela garantiu uma verba significativa para o Hospital de Caridade de Canela, como há muito tempo não se via. Também assegurou recursos essenciais para que a Rota Panorâmica seja refeita. Indo contra várias vozes que diziam que a cidade perderia o Parque do Palácio, Gilberto Cézar garantiu, por meio de sua articulação, que esse importante ativo permanecerá nas mãos do município.

Comenta-se que uma polpuda verba está a caminho para revitalizar o nosso Centro de Feiras. O vice-prefeito, Gilberto Tegner, me garantiu que o Ginásio Municipal vai sair (ainda utilizando recursos deixados na negociação do governo anterior com a CORSAN/AEGEA), o CAPS saiu do papel e existem tratativas para que outros recursos venham de Brasília.

Não acho feio o principal representante da comunidade tirar fotos em cima de trator, abrir valos nas ruas ou vestir o colete da Defesa Civil para verificar escombros. Apenas acredito que sua função primordial seja delegar bem, para que tenhamos as melhores pessoas executando essas tarefas. A principal missão do prefeito é representar nossa cidade com competência e defender os interesses dos moradores perante tudo e todos — e, neste momento, Gilberto Cézar vem cumprindo essa missão com êxito.

Racha Interno?

Por outro lado, Gilberto Cézar — que, por enquanto, ainda é PSDB — está lidando com um desgaste interno. O presidente da Câmara e um de seus principais aliados, Felipe Caputo, não tem falado a mesma língua que boa parte da base aliada. Geraram mal-estar dentro da cúpula as críticas feitas por Caputo à Secretaria de Educação, principalmente ao secretário adjunto Evandro. Já houve ruídos também em relação à Secretaria de Saúde, que, segundo consta, tem sido alvo de reclamações internas por parte do vereador.

A possibilidade de uma debandada do PSDB na próxima janela partidária pode desfazer alianças atuais. A ver os próximos capítulos.

Multas e mais Multas

A forma como os fiscais de trânsito têm autuado motoristas nas últimas semanas está causando indignação na comunidade e entre turistas. Centenas de multas foram aplicadas, e diversos condutores reclamam de não terem recebido a notificação assinada de praxe nos veículos.

A maioria foi multada pelo tempo de estacionamento, mas, anteriormente, era emitido um aviso de infração com prazo de 48 horas para regularização junto à REK Park. Nas últimas semanas, esse “aviso” deixou de ser entregue. Resultado: multas e perda de pontos na carteira. Enquanto isso, a comunidade segue se queixando da ausência desses fiscais nos momentos caóticos do trânsito em pontos centrais da cidade.

A Propósito

Quem ainda não foi à Festa Colonial tem até este domingo para curtir um dos grandes acertos da atual gestão. Depois, não adianta reclamar. Comida boa, famílias felizes e colonos sorridentes. Parabéns aos envolvidos!