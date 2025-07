Canelense Pâmela Moraes conquista vice-campeonato brasileiro de fisiculturismo

A atleta Pâmela Moraes, de Canela, garantiu o segundo lugar na categoria Wellness acima de 1,68m no 55º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, realizado no último sábado (19), em São Paulo. A competição, organizada pela Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB), aconteceu no Teatro Ítalo Brasileiro e reuniu os melhores atletas do país.

Pâmela esteve entre as seis finalistas da sua categoria e conquistou o título de vice-campeã brasileira, um feito que representa não apenas uma vitória pessoal, mas também um marco importante para o esporte em Canela.

O Campeonato Brasileiro da IFBB é uma das competições mais prestigiadas do fisiculturismo nacional e serve como etapa classificatória para eventos internacionais.

O resultado de Pâmela evidencia a força do fisiculturismo fora dos grandes centros, mostrando que a Serra Gaúcha tem potencial competitivo e atletas preparados para o mais alto nível.