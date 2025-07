Casa Onã encerra com sucesso a Campanha do Cobertor 2025

A Casa Onã participou ativamente da Campanha do Cobertor, sendo um dos pontos de arrecadação em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação de Canela (SMADSCH). A Campanha aconteceu durante o mês de junho e foi até dia 15 de julho, onde a comunidade se mobilizou com solidariedade e empatia, contribuindo com cobertores e agasalhos que irão ajudar muitas famílias que precisam.

A entrega oficial das doações foi realizada com o apoio da Secretaria, marcando o encerramento de uma ação coletiva que com certeza vai aquecer muitos corações neste inverno. A Onã foi recebida pela Carmen Lúcia Seibt de Moraes secretária da SMADSCH e pela secretária adjunta, Solange Aguiar.

A Casa Onã agradece imensamente a todas as pessoas que colaboraram com doações, divulgaram a campanha e fizeram parte desse gesto ao próximo. Cada contribuição fez a diferença e reafirma o poder da união e da solidariedade em nossa comunidade.

“Que esse espírito continue nos guiando em novas ações e campanhas futuras. Axé!”