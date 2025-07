Festa Colonial vive sua semana mais simbólica com homenagens, desfile, coroação e cultura local

A 31ª Festa Colonial de Canela que iniciou dia 11 passado e segue até o próximo domingo, 27, viverá na sexta-feira, 25, uma das noites mais emocionantes do evento. A Praça João Corrêa será tomada por um clima de gratidão, orgulho e pertencimento, uma programação especial que homenageia aqueles que movem a cidade com suas mãos calejadas e sua força silenciosa: os colonos e os motoristas. Na cerimônia também será escolhida a corte 2026 do evento.

Em celebração ao Dia do Colono e do Motorista, o evento prestará um tributo às famílias que, geração após geração, sustentam o campo, alimentam a cidade e carregam nas estradas os frutos desse trabalho. Agricultores, produtores rurais e agroindústrias de Canela, que ao longo da Festa Colonial encantam com suas cucas, pães, geleias e delícias coloniais, serão convidados ao palco principal para receber homenagens. São homens e mulheres que não apenas cultivam alimentos, mas preservam tradições, memórias e o jeito simples e nobre de viver. Ao lado deles, os motoristas, que enfrentam chuva, sol e longas distâncias para garantir que a produção da terra chegue ao seu destino, também terão seu reconhecimento.

A noite ainda reservará outro momento especial: a escolha das Soberanas da Festa Colonial 2026. Dez jovens mulheres, com raízes no campo e moradoras de Canela, subirão ao palco para representar, com beleza, conhecimento e amor pela terra, as famílias do interior que fazem da Festa Colonial um verdadeiro retrato da alma de cidade. A coroação da nova corte promete emocionar e renovar o compromisso da Festa com a valorização das origens. Para encerrar, às 20h ocorrerá show com a badalada banda Brilha Som.

A programação da reta final da 31ª Festa Colonial de Canela está repleta de atrações que reforçam a identidade local e a integração entre comunidade e visitantes. Na quinta-feira, oficina promovida pela Emater sobre “manejo de horto doméstico”, apresentações culturais e o show do Coro Etnias dão o tom da diversidade. No sábado, os Jogos Coloniais e o Desfile Raízes da Terra seguem encantando o público, acompanhados por apresentações musicais de Rui e Mateus e Luiza Barbosa. Já no domingo, o encerramento celebra a cultura com as finais dos jogos, o último desfile, o espetáculo teatral “Retratos”, dança com o Grupo Tapejaras e o show da Super Banda Real, fechando com chave de ouro essa grande celebração das tradições canelenses.

A 31ª Festa Colonial de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, com apresentação da rede de farmácias São João, o patrocínio da Sicredi Pioneira, Cervejaria Ambev Uniserra e vitivinícola Jolimont e o apoio das cervejarias Farol, Viking Bier e Cresol, além da marca Sicoob como colaboradora. Apoio institucional FETAG/RS, Emater/RS-Ascar e SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. Agente Cultural: AM Produções, financiamento Pró Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Desfile Raízes da Terra

Raízes da Terra é mais do que um desfile — é uma viagem pela alma de Canela. Em cada passo, revive-se a chegada dos primeiros imigrantes que, com coragem e esperança, escolheram esta terra para fincar raízes, criar seus lares e construir um futuro. Italianos, alemães, portugueses e o povo gaúcho uniram suas culturas, saberes e sonhos, moldando a história, os costumes e as tradições que hoje nos orgulham.

É um convite delicado e vibrante para que moradores e visitantes mergulhem em nossas origens, embalados por músicas típicas, danças cheias de vida e momentos de pura emoção. Uma celebração que brota da terra e floresce no coração de quem assiste.

São 60 pessoas no elenco e cerca de 30 envolvidas com a produção, a grande maioria canelense. O espetáculo tem concepção e direção da Academia de Dança Neusa Martinotto.

Espetáculo Retratos

O espetáculo “Retratos” que tem criação e direção geral de Carla Reis e direção musical de Carol Thoen, mistura poesia, humor e memória em uma viagem no tempo, revelando as raízes do povo canelense e da gente do interior. “Retratos” é um convite a reviver o cotidiano simples e cheio de significado das famílias do interior, com personagens típicos, causos divertidos e cenas que exaltam a fé, o trabalho e a alegria que moldam a cultura local, com envolvimento de mais de 20 pessoas ligadas a arte em Canela.