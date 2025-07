Secretaria de Saúde realiza reunião com a SESAI para alinhar atendimento de saúde para a comunidade indígena

A Secretaria de Saúde de Canela realizou uma reunião, no dia 22 de julho, para alinhar, ações de atendimento de saúde para a comunidade indígena do município. O encontro aconteceu na Unidade Básica de Saúde São Luiz, e contou com a participação de representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena(Sesai) e de lideranças da Aldeia Kaingang.



Conforme o secretário de Saúde, Jean Spall, na oportunidade foram definidas a realização de consultas médicas para os indígenas, exames preventivos e cuidados com crianças e gestantes em especial, que serão realizados em Unidades de Saúde do município. Além de agendamento de transporte para as consultas. Já os atendimentos odontológicos, ficariam a cargo da Sesai. “Realizaremos reuniões com a entidade, a cada seis meses para definir metas de ação de saúde para os indígenas. Nosso objetivo é proporcionar melhor qualidade de vida para toda a população”, destaca.



SOBRE A SESAI

A Secretaria de Saúde Indígena – SESAI é responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena(SasiSUS) no Sistema Único de Saúde (SUS). A Secretaria de Saúde Indígena conta com mais de 22 mil profissionais de saúde, sendo que destes, 52% são indígenas, e promove a atenção primária à saúde e ações de saneamento, de maneira participativa e diferenciada, respeitando as especificidades epidemiológicas e socioculturais destes povos.

Texto: Vanessa Ozório