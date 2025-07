Terra Forte: Prefeitura de Canela realizará reuniões para orientar agricultores sobre o programa

Agricultores podem receber até R$ 30 mil para investimentos em suas propriedades

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Agricultura da Secretaria de Obras, realizará reuniões para orientar os agricultores sobre o programa Terra Forte, do Governo do RS. As reuniões acontecerão nos dias 30 e 31 de julho, nas localidades do Morro Calçado e Linha São Paulo.

A iniciativa foi lançada recentemente pelo Estado e tem como foco a recuperação produtiva das unidades de produção familiar com a centralidade no solo, por meio de linhas tecnológicas trabalhadas com práticas conservacionistas e tecnologias sustentáveis, e melhoria das condições ambientais e sociais das famílias de agricultores e pecuaristas familiares.

Conforme o Departamento de Agricultura, os agricultores que se enquadrarem neste programa poderão receber até R$ 30 mil para executar projetos de melhorias em suas propriedades. Em Canela, o Terra Forte será desenvolvido em uma parceria entre a Prefeitura de Canela, Emater e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

REUNIÕES

30/7 – 14h- Escola Zeferino Lopes, do Morro Calçado

31/7 – 14h- Salão da Linha São Paulo