Aerozuum é destaque na semana mais movimentada do inverno em Canela

Com a chegada da semana mais movimentada da temporada de inverno na Serra Gaúcha, Canela se consolida como um dos destinos mais procurados por turistas em busca de frio, natureza e experiências marcantes. E entre os atrativos que prometem encantar os visitantes nestes últimos dias de julho está o Parque Bondinhos Canela, que apresenta um dos atrativos mais recentes na estação, o Aerozuum, que já se tornou um dos pontos altos do inverno na região.

Lançado no início deste ano, o Aerozuum é uma montanha-russa suspensa por trilhos, que oferece uma experiência individual (ou em dupla) a bordo de uma cadeira que desliza por 457 metros de percurso, a até 30 metros de altura. O trajeto conta com seis curvas e inclinação média de 30°, proporcionando adrenalina e vistas espetaculares da mata nativa e da famosa Cascata do Caracol, cartão-postal da cidade. A atração tem capacidade para até 500 pessoas por hora, e pode ser aproveitada por crianças a partir de 8 anos.

Além do Aerozuum, o Parque Bondinhos Canela também oferece outras experiências inesquecíveis, como os bondinhos, que levam os visitantes a três estações com vistas panorâmicas da Cascata e da paisagem serrana, e a Tirolesa Eagle, que simula o voo de uma águia em um passeio repleto de emoção.

Com o inverno em seu auge e julho se aproximando do encerramento, a cidade de Canela vive uma das semanas mais movimentadas da temporada. Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura, a Temporada de Inverno ocorre de 11 de julho a 10 de agosto, prolongada para melhor atender ao público. A cidade se orgulha de estar entre as cinco mais hospitaleiras do RS, com mais de 40 atrações turísticas, boa parte delas em parques temáticos e naturais.