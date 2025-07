As boas notícias da semana, avanço na educação infantil e hospital

Nesta semana, um anúncio feito pelo prefeito Gilberto Cezar em seu perfil oficial no Instagram voltou a destacar um ponto que precisa ser celebrado — e cobrado — com a mesma intensidade: o compromisso com áreas sensíveis e estruturantes como a educação infantil.

A assinatura do contrato com a escola CNEC, que garante 150 novas vagas para berçário, representa mais do que a ampliação do acesso à educação: é um avanço concreto no apoio às famílias trabalhadoras de Canela. Afinal, mesmo que os berçários não tenham, tecnicamente, a mesma função de uma escola regular, são espaços fundamentais para o desenvolvimento das crianças e para garantir tranquilidade aos pais que precisam trabalhar. Uma cidade que investe nessa base, investe no presente e no futuro ao mesmo tempo.

Segundo o prefeito, e ele faz questão de frizar sempre isso, em sete mese as vagas de 4 a 5 anos foram totalmente zeradas, e agora o esforço é para atingir o mesmo resultado nas faixas etárias de 0 a 4 anos.

A parceria com a CNEC é para vagas imediatas sendo chamados 50 alunos num primeiro momento. Sabemos que a fila desta faixa etária está próxima de 250 crianças.

A fala vem na esteira de outro anúncio recente, também feito pelas redes sociais: a conquista de R$ 3 milhões para a ampliação da maternidade e da área do parto normal do Hospital de Caridade de Canela, recurso viabilizado junto ao programa Avançar Saúde, do governo estadual. O valor — inédito para Canela nos últimos anos — será aplicado diretamente no HCC e demonstra que saúde e educação podem e devem caminhar lado a lado na prioridade das políticas públicas.

Num momento em que tanto se fala sobre “heranças” políticas e disputas ideológicas, talvez a melhor herança que um governo possa deixar à sua comunidade seja exatamente essa: espaços seguros para nossos filhos crescerem e estruturas de saúde dignas para que todos possam viver com mais qualidade.

Que venham mais iniciativas assim — e que o debate público se concentre cada vez mais em soluções reais.