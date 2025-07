Brigada Militar realiza Operação Fecha Quartel

Canela contou com o reforço do Batalhão de Choque e do Pelotão de Força Tática

Na noite de quinta-feira (24/07), A Brigada Militar, através do Comando Regional de Polícia Ostensiva Hortênsias, deflagrou a Operação Fecha Quartel em toda sua área de atuação, com o objetivo de intensificar o combate ao tráfico de drogas e reduzir os índices de crimes violentos letais intencionais (CVLI).

A Operação Fecha Quartel incluiu barreiras policiais e fiscalização em bares e boates, com base em informações do serviço de inteligência da Brigada Militar e dados estatísticos da região. A ação tem como foco a prevenção e repressão a conflitos entre organizações criminosas e o combate ao crime violento na região.

Em Canela, a ação contou com o reforço do 3º Batalhão de Choque, de Passo Fundo, e do Pelotão de Força Tática do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1ºBPAT). Foram realizadas abordagens a mais de 50 pessoas e a fiscalização de 35 veículos. Durante a operação, um homem procurado pela justiça foi preso, três pessoas foram detidas por posses de entorpecentes e um motorista embriagado foi retirado de circulação.

As operações policiais fazem parte do planejamento do comando da Brigada Militar e continuarão sendo desenvolvidas nos próximos dias em toda a região.