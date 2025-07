Cinquenta profissionais da Educação de Canela participam do Conet Sul Gramado 2025

Encerrou nesta sexta-feira, 25, o Congresso Educação para Transformação – Conet Sul Gramado, do qual o Município de Canela participou com 50 servidores da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. O evento aconteceu no Expogramado e envolveu os participantes em palestras, cursos e visitas aos estandes dos expositores.

A secretária de Educação de Canela, professora Maria Gorete Rodrigues da Silva, ressalta que o Município investiu para que esses 50 educadores tivessem a oportunidade de estarem atualizados sobre os principais assuntos vivenciados na rotina das escolas e tivessem ferramentas para atuar nas mais diversas situações. “Buscamos oportunizar esse momento de conexão, de troca e de aprendizagem entre os educadores”, reforçou.

Entre os temas abordados no congresso estiveram a inteligência artificial e o uso de ferramentas digitais para aprendizagem; redução das desigualdades educacionais; cyberbullying e outras violências no meio escolar; e a criação de políticas públicas humanizadas.

O Conet Sul Gramado começou na quarta-feira, dia 23, e se propôs a discutir os desafios da educação na era digital, além de oferecer um espaço para estudos, troca de experiências e formação de conexões entre educadores de todo o país. Cinquenta profissionais da área participaram do evento.