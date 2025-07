Parque do Caracol já recebeu mais de 55 mil visitantes desde a reabertura em maio

Tradicional atrativo da serra gaúcha está entre os mais visitados da cidade e oferece programação cultural especial para a temporada de inverno.

Considerada a quinta cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo o site de viagens Booking, Canela (RS) espera receber 400 mil turistas neste inverno. Boa parte deles deve visitar o Parque do Caracol, um dos principais pontos turísticos da cidade há mais de 50 anos e que desde a sua reabertura, em maio, já recebeu mais de 55 mil visitantes.

“Sabemos do protagonismo do Parque do Caracol no turismo do Rio Grande do Sul, especialmente para este período de alta temporada. A grande maioria dos turistas que vêm a Canela, mesmo que não seja a primeira vez, incluem o parque no seu roteiro de viagem, por isso estar com novidades para receber o público nos motiva ainda mais”, explica a gerente geral, Sandra Ferraz.

Salto de Pêndulo é uma das atrações do Parque do Caracol.

Natural Extremo

Nos finais de semana de julho, o atrativo realiza uma programação artística e cultural com música e esquetes teatrais. Todos os sábados e domingos deste mês, às 11h, os “Protetores da Natureza” se apresentam na Praça dos Gaúchos com um pequeno show lúdico de conexão com a natureza, através de música e teatro. Das 12h30 às 13h30, os visitantes apreciam uma comida caseira no fogão à lenha do Restaurante Sabor e Flor, onde acontece apresentação musical da dupla Rowline Duo. A partir das 14h, a atração passa a tocar na Praça dos Gaúchos, na entrada do parque.

Tradição e novidades motivam turistas

O Parque do Caracol é a atração número um na lista “O que fazer em Canela” do site de viagens TripAdvisor. Desde que assumiu sua gestão, o Grupo Iter tem trazido novidades e melhorias para o lugar que já é um tradicional ponto turístico da região.

Uma delas foi o Salto de Pêndulo, primeira atividade de aventura a ser instalada no parque, onde o visitante salta – sozinho ou em dupla – 140m em queda livre atingindo uma velocidade de até 125 km/h de frente para a famosa Cascata do Caracol. A operação é realizada pela empresa Natural Extremo.

Também estão na lista de novidades um novo deck para contemplar a Cascata do Moinho, o Bosque dos Xaxins, o Jardim do Mel, a Casa Raízes e a Praça dos Gaúchos.

Por outro lado, atividades já conhecidas dos visitantes como as churrasqueiras, o passeio de trem na Estação Sonho Vivo, as trilhas, e o Observatório – A Torre Araucária foram revitalizadas, elevando a experiência do visitante.

Com as recentes novidades, desde maio, o Parque do Caracol registrou um aumento de mais de 70% na visitação em relação ao mesmo período de 2023.

Temporada de inverno deve levar 400 mil pessoas a Canela

Segundo a prefeitura de Canela, a cidade deve receber 400 mil pessoas nesta temporada de inverno. O movimento aquecido impacta hotéis, restaurantes, lojas e parques. “A expectativa do setor hoteleiro era de 55% de lotação para a temporada, considerando o número de leitos disponíveis, este é um número bom, e pelo que temos visto na cidade está se confirmando. Os próprios moradores e empresários estão orgulhosos da cidade e se preparando melhor para receber o turista. Tenho conversado com empresários da cidade e todos têm falado que o movimento está muito bom, estão muito otimistas”, analisa o presidente da Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), Maurício Boniatti.

Além do típico frio da serra gaúcha, as férias escolares de inverno influenciam diretamente no perfil do público recebido no Parque do Caracol. Neste mesmo período, a maior parte dos turistas tem sido de famílias, seguido de casais e amigos.

O Parque do Caracol está localizado na Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol e tem funcionamento de quinta a terça-feira, das 9h às 17h.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: de quinta a terça-feira, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 49,90 antecipado no site ou R$ 59,90 na bilheteria.

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

