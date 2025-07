Profissionais de Canela participarão de capacitação da Fiocruz em agosto

Os profissionais da Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Canela participarão da capacitação do projeto Nós na Rede, do Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/Brasília). O projeto contará com encontros on-line e presenciais. O primeiro presencial acontecerá no dia 13 de agosto, das 13 às 19 horas, no Espaço Sicredi.

O Projeto Nós na Rede visa fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) por meio da educação permanente de profissionais de saúde. Com foco na atenção integral às pessoas em sofrimento mental e no cuidado em liberdade, o projeto busca qualificar a atuação dos trabalhadores da Raps, promovendo práticas alinhadas aos princípios do cuidado em liberdade e da redução de danos.

Conforme a coordenadora da Saúde Mental em Canela, Tânia Aguiar, o curso será destinado para profissionais desta área que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e no Hospital de Caridade de Canela.

O secretário de Saúde, Jean Spall, afirma que esta capacitação é muito importante para a qualificação do setor. “Com este curso, queremos melhorar e ampliar o atendimento de saúde mental no nosso município”, ressalta.

O encontro presencial que acontecerá no dia 13 será conduzido pela educadora Luisa Susin dos Santos e terá como tema principal: “Atenção Psicossocial e Cuidado em Liberdade”. A capacitação seguirá com encontros presenciais e EAD até 29 de janeiro.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela