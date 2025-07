Refis: programa entra nos últimos dias; adesão com descontos pode ser feita até 31 de julho

O Programa de Regularização Fiscal da Prefeitura de Canela, o Refis 2025, entra nos últimos dias. A adesão é possível até o dia 31 de julho, próxima quinta-feira, garantindo até 100% de desconto em juros e multas nas dívidas com o fisco municipal. Até a quinta-feira, 24, mais de 1,4 mil contribuintes já haviam aproveitado a oportunidade para colocar as contas em dia com benefícios.

A Secretaria da Fazenda, que coordena o Refis, informou que até o momento já foram realizados 2.292 parcelamentos pelo programa. Nestes casos, os cidadãos obtiveram entre 40 e 80% de desconto nos juros e multas para quitar suas dívidas. Mas, para aqueles que escolheram o pagamento em cota única, o abatimento chegou a 100%.

Como fazer a adesão ao Refis

Se o contribuinte tiver dívidas com a Prefeitura de Canela e quiser aproveitar o programa de regularização fiscal, poderá fazer a adesão de duas formas:

– presencialmente na Secretaria da Fazenda, no prédio da Prefeitura, localizada na Rua Dona Carlinda, 455, Centro de Canela. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13h às 16h30.

– on-line, através dos e-mails dividaativa@canela.rs.gov.br (débitos administrativos) e execucaofiscal@canela.rs.gov.br (débitos judiciais). Serão considerados os e-mails enviados até às 16h30 do dia 31.