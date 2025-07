Space Adventure Canela recebe selo Travellers’ Choice 2025 do Tripadvisor

Atração está entre as 10 melhores experiências para fazer em Canela, segundo avaliações de viajantes do mundo todo

O Space Adventure de Canela, localizado na Serra Gaúcha e também conhecido como Parque da NASA, conquistou o selo Travellers’ Choice 2025. A certificação é concedida pelo site de viagens Tripadvisor às acomodações, atrações e restaurantes que recebem avaliações excepcionais e figuram entre os 10% mais bem avaliados do mundo na plataforma. O prêmio é baseado em milhares de avaliações e opiniões espontâneas de viajantes de diversas partes do mundo, que levam em conta critérios como qualidade, serviço e satisfação dos clientes. Vale ressaltar que o Space Adventure também figura no Top10 de “Coisas para fazer em Canela”, o ranking das melhores atrações de cada cidade doTripadvisor.

A certificação reforça o sucesso do Space Adventure em proporcionar uma experiência única e memorável a públicos de todas as idades. Com nove ambientes distintos, o Space Adventure busca encantar os visitantes com exposições interativas, experiências imersivas e uma nova área de jogos em realidade virtual. O passeio começa com um cinema introdutório sobre a histórica viagem à Lua e segue por uma fascinante exposição com mais de 270 itens originais da NASA, dos programas Mercury, Gemini e Apollo, incluindo a Sala de Comando de Houston.

Destaque ainda para a simulação de subida ao topo do foguete Saturno V, uma sala de cinema com assentos que simulam um voo à Lua, um ambiente que recria a superfície lunar, um preview de futuras missões espaciais, um Planetário 4k, que exibe uma produção do Museu Americano de História Natural de Nova Iorque, narrada pela atriz Sônia Braga, além de loja com produtos oficiais da NASA.

Serviço:

Durante todo o mês de julho, os ingressos estão com desconto para compras antecipadas no site oficial: www.spaceadventure.com.br

Horário: todos os dias, das 9h às 19hEndereço: Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960, Vila Suíça.

