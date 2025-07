Supercopa Casa Blanca define grupos e promete reunir a elite do futsal regional em Canela

Está tudo pronto para a estreia da Supercopa Casa Blanca dos Campeões, torneio inédito que vai movimentar o futsal da Serra Gaúcha a partir de 8 de agosto. Com jogos sempre às sextas-feiras, a competição reunirá os campeões e vices das principais ligas municipais da região em cinco noites de alto nível técnico no Ginásio Carlinhos da Vila, em Canela.

A primeira fase já tem os grupos definidos:

Grupo A:

Chinelinho (Três Coroas)

Hawaí Futsal (Gramado)

Nem Sei F.C. (São Francisco de Paula)

Âncora (Canela)

Grupo B:

Bola 8 (Canela)

Boleiros (Cambará do Sul)

Padilha Futsal (São Francisco de Paula)

Unidos (Gramado)

A rodada de abertura será no dia 8 de agosto, com quatro jogos seguidos a partir das 19h. Os confrontos seguem nos dias 15 e 22 de agosto, totalizando três rodadas classificatórias. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais, marcadas para o dia 29 de agosto. A grande final será no dia 5 de setembro, às 20h.

A iniciativa da Supercopa partiu do Departamento de Esportes de Canela e ganhou apoio das cidades vizinhas, reunindo forças esportivas de Cinco municípios: Canela, Gramado, Três Coroas, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. O torneio funciona como uma premiação simbólica para os melhores do ano, oferecendo uma nova vitrine de competição para atletas e clubes amadores.

Todos os detalhes da competição, incluindo tabela, classificação e resultados em tempo real, estão disponíveis no site www.copafacil.com/2025casablanca e também no aplicativo Copa Fácil, disponível para Android e iOS.

A Supercopa Casa Blanca chega para valorizar o futsal regional e firmar Canela como sede de grandes eventos esportivos. Com rivalidades locais, estrutura organizada e promessa de casa cheia, o torneio já nasce com DNA de tradição.