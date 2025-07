Feminicídio seguido de suicídio é registrado em Canela

Crime ocorreu no final da tarde desta sexta-feira no bairro Leodoro de Azevedo

Um feminicídio seguido de suicídio foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (25) no bairro Leodoro de Azevedo, em Canela. A vítima foi identificada como Yasmin Schaefer e o autor do crime como Bruno Luz, que era companheiro da vítima.

Segundo informações apuradas no local, o casal estava sozinho quando o crime aconteceu. A suspeita é de que Bruno tenha efetuado um disparo contra Yasmin e, em seguida, tirado a própria vida. A polícia foi acionada por um conhecido do casal, que encontrou os dois já sem vida dentro da residência.

A Brigada Militar chegou ao endereço por volta das 22h30. A equipe do Instituto-Geral de Perícias (IGP) esteve no local durante a madrugada para realizar os levantamentos técnicos.

O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio seguido de suicídio.

