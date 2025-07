Incêndio criminoso destrói chalé em Canela em novo episódio associado ao tráfico de drogas

Crime ocorreu em ponto de loteamento irregular, usado como ponto de venda de drogas; bombeiros retiraram quatro moradores do local

Na tarde deste domingo (27), por volta das 13h15, um novo incêndio criminoso mobilizou as forças de segurança em Canela. A ocorrência foi registrada no início da rua João Simplício, no bairro Eugênio Ferreira, em uma área de loteamento irregular e sem saída, próxima ao Cemitério Municipal. No local, segundo informações confirmadas pela reportagem da Folha, funcionava um ponto de venda de drogas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Canela foi acionado para conter o fogo que atingia três residências no mesmo terreno. Um dos imóveis, um chalé de madeira, foi completamente consumido pelas chamas. Durante a ação de combate ao incêndio, os bombeiros retiraram da área um casal de idosos, uma mulher e um cão de estimação. Não há registro de vítimas.

Segundo os bombeiros, ainda não é possível determinar com precisão as causas da propagação do fogo. Contudo, o histórico do local e o contexto da escalada de violência na cidade reforçam a suspeita de mais um crime relacionado à disputa entre facções criminosas que atuam no tráfico de drogas em Canela.

Com o caso deste domingo, já são 13 ocorrências de incêndio ou princípio de incêndio registradas somente no mês de julho no município. O Pelotão de Bombeiros de Canela mantém quatro servidores de plantão 24 horas por dia, mas destaca o aumento preocupante da demanda, especialmente em função do fluxo de turistas e da crescente violência.

“Estamos altamente atentos com o aumento nas demandas de ocorrências na cidade de Canela! Sendo assim, orientamos a população a nos auxiliar, cuidando de sua propriedade e da sua família”, declarou a corporação em nota.

A Brigada Militar esteve no local e a Polícia Civil investiga o caso, dentro da linha de apuração que envolve a atuação do crime organizado e a guerra pelo controle do tráfico de entorpecentes na cidade.