Agricultores familiares podem se credenciar para atender alimentação escolar

A Sala do Empreendedor de Canela, ligada à Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura, informa aos agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, que estes podem se credenciar para atender as escolas com o fornecimento de gêneros alimentícios. Neste momento, está aberto edital de chamada pública para aquisição de alimentos para a Escola Estadual Carlos Wortmann, e novos chamamentos devem acontecer até o final deste ano para selecionar mais fornecedores.

Os agricultores interessados em se credenciar podem consultar aqui, onde são disponibilizados todos os editais em vigência e que aceitam inscrição. A chamada pública para atender a Escola Carlos Wortmann está aberta até esta quinta-feira, 31 de julho, e a habilitação deve ser feita neste link mediante o cadastro.

A responsável pela Sala do Empreendedor de Canela, Vanessa Amaral, esclarece que a unidade oferece suporte gratuito aos agricultores que estiverem interessados em participar das chamadas públicas para aquisição de alimentos pelas escolas municipais e estaduais, mas que tem alguma limitação para realizar o cadastro. A Sala do Empreendedor funciona junto ao Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, na rua São Francisco, 199, bairro Boeira.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela