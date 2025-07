Bombeiros de Canela garantem R$ 500 mil para aquisição de caminhão Munck

O Corpo de Bombeiros de Canela confirmou a destinação de R$ 500 mil para a compra de um caminhão Munck que será utilizado na cidade e região. O recurso foi viabilizado por meio do deputado federal Marcel van Hattem (NOVO), que visitou as instalações da corporação nesta semana.

Durante o encontro, os bombeiros apresentaram o projeto elaborado em parceria com a Defesa Civil de Canela, que resultou na confirmação do repasse. O novo equipamento deve reforçar as ações operacionais e de atendimento a ocorrências no município.