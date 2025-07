Brigada Militar prende trio com três armas em Canela

No começo da noite de sexta-feira (25/07), a Brigada Militar, dentro da Operação Fecha Quartel, prendeu três indivíduos em Canela, por porte ilegal de arma de fogo.

Com eles foram encontrados três revólveres, sendo dois calibres 32, com duas munições, e um calibre 38, com 10 munições. Ainda com eles, duas buchas de cocaína e uma de maconha.

Os autores, de 20, 22 e 39 anos, todos com diversos antecedentes criminais, foram presos em flagrante e encaminhados ao presídio de Canela.

Prisão de procurado e traficante na madrugada

Durante a madrugada de sábado (26/07), em outras abordagens das guarnições da Brigada Militar dentro da operação em Canela, resultaram na prisão de dois indivíduos.

A primeira por tráfico de drogas quando um homem, de 27 anos, foi flagrado com 14 buchas de cocaína. A droga estava embalada e pronta para comercialização.

Na sequência foi preso um indivíduo, de 26 anos, foragido da Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Canela, referente ao crime de roubo.

O Major Angelo Márcio Ferraz, comandante do 1BPAT, destaca as ações realizadas: “A Brigada Militar vem trabalhando em toda área da Região das Hortênsias de forma incisiva através de operações policiais planejadas com ênfase a prevenção dos homicídios e forte repressão ao tráfico de drogas.”