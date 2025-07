Encerramento da Festa Colonial de Canela celebra sucesso de público, valorização das raízes locais e emoção

A 31ª Festa Colonial de Canela encerra neste domingo uma edição histórica, que superou todas as expectativas de público e participação. Durante 17 dias, a Praça João Corrêa foi palco de uma verdadeira celebração da cultura do interior, reunindo comunidade e visitantes em torno da gastronomia afetiva, da produção local e da arte regional.

Famílias do interior trouxeram para o centro da cidade suas receitas tradicionais, preparadas com carinho e memória, enquanto as agroindústrias canelenses apresentaram o melhor da produção artesanal, com destaque para queijos, embutidos e geleias. As duas cervejarias artesanais do município – Viking Bier e Farol – deram exemplo de união e parceria, servindo seus chopes especiais e celebrando juntos o espírito coletivo do evento.

Os altos números de consumo são celebrados com alegria pelos colonos que trouxeram a vida do interior para o centro da cidade. Segundo levantamento da Emater foram consumidos 68 mil pãezinhos recheados, 27 mil bolinhos de batata, 24 mil cucas, 15 mil pastéis e cerca de 14 mil pães.

A programação artística foi um espetáculo à parte, com mais de 250 artistas da região que emprestaram seu talento ao palco do evento no desfile Raízes da Terra, no espetáculo teatral Retratos, e nas apresentações musicais e culturais que enalteceram a identidade canelense.

As emoções também marcam os últimos dias da Festa. Na sexta-feira, 25, foram escolhidas as soberanas da edição 2026, em uma cerimônia repleta de simbolismo e orgulho. Já neste domingo, as finais dos Jogos Coloniais movimentam o encerramento da programação, reforçando a integração, o espírito comunitário e a valorização das tradições.

O prefeito Gilberto Cezar comemora: “vivemos uma edição histórica da Festa Colonial, marcada pela alegria de ver Canela expressar com intensidade sua tradição, cultura e afeto. Foi emocionante ver nossa cidade unida, valorizando os saberes da nossa comunidade do interior, a agricultura familiar e o talento da nossa gente. Além de fortalecer nossas raízes, e celebrar com nossos moradores, a Festa também cumpriu um papel fundamental na divulgação do destino Canela, mostrando ao Brasil a autenticidade da nossa cultura e a hospitalidade do nosso povo. Agradeço a cada produtor, artesão, artista, equipes envolvidas na organização, comunidade e visitantes que fizeram parte dessa linda celebração. Canela mostrou, mais uma vez, sua força como cidade acolhedora, criativa e conectada às suas origens.”

As secretarias de Turismo e Cultura e de Trânsito, Transporte e Fiscalização estimam que mais de 255 mil pessoas passaram pela Praça João Corrêa nos 17 dias do evento.

A Festa Colonial de Canela despede-se, na noite deste domingo com show da Super Banda Real, como o retrato vivo da história do município, um evento que pulsa no coração da comunidade e conquista o apreço de todos dos visitantes.

A 31ª Festa Colonial de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, com apresentação da rede de farmácias São João, o patrocínio da Sicredi Pioneira, Cervejaria Ambev Uniserra e vitivinícola Jolimont e o apoio das cervejarias Farol, Viking Bier e Cresol, além da marca Sicoob como colaboradora. Apoio institucional FETAG/RS, Emater/RS-Ascar e SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. Agente Cultural: AM Produções, financiamento Pró Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul.