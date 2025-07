Festival Ronco do Bugio divulga músicas classificadas para a 32ª edição

A Prefeitura de São Francisco de Paula, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, divulga a lista oficial das músicas classificadas para a 32ª edição do Festival Ronco do Bugio, que acontecerá nos dias 29 e 30 de agosto de 2025 no CTG Rodeio Serrano.

Neste ano, o festival bateu recordes de participação, com 136 músicas inscritas nas três fases do concurso: 16 na fase local, 8 na fase instrumental e 112 na fase geral. Após processo de oitiva realizado no dia 26 de julho, foram selecionadas 10 músicas para a fase local, 10 para a fase geral e 3 para a fase instrumental, além das suplentes em cada categoria.

A comissão avaliadora foi formada pelos jurados Léo Ribeiro de Souza, Israel da Sóis Sgarbi, Ricardo Marques e Cássio Figueiró. O músico João Sartune também integrou a banca, participando da fase prévia de escuta das obras.

O Festival Ronco do Bugio é um dos mais tradicionais eventos do calendário cultural do Rio Grande do Sul, promovendo a valorização do ritmo bugio e da música gaúcha. O evento é gratuito e aberto ao público, com apresentações que exaltam a identidade serrana e a cultura de São Francisco de Paula.

A programação completa do evento será divulgada em breve pelos canais oficiais da Prefeitura.

Músicas classificadas – 32º Ronco do Bugio

Fase Local

Um bugio para minha terra Quando o bugio ronca no campo O bugio das comadres Sangue serrano Terra que respira bugio No som do meu rincão De gaita e coração De geração em geração Na alma do tropeiro Quando São Chico amanhece

Suplentes – Fase Local

Ronco de saudade Das cinzas nasceu um bugio

Fase Geral

O bugio da chama viva Guardiões da tradição O último grito do bugio Bugio sem Fronteiras O som que embala o pago Por entre cerros e galpões Do mato vem o chamado Sentinela do tempo Herança da mata Bugio missioneiro

Suplentes – Fase Geral

Um canto por liberdade Nas asas da querência

Fase Instrumental

Ronco do mato serrano Ecos da serra Bugio de alma livre

Suplentes – Fase Instrumental