Jogos Coloniais encerram com homenagem a Mirinho e Marina

Evento teve disputas acirradas, homenagem a figuras locais e adoção de 42 animais do Cempra.

Os Jogos Coloniais, uma das novidades da Festa Colonial de Canela, chamaram a atenção do público e reuniram grande número de jogadores nas disputas. Foram 18 duplas e nove trios no jogo de bocha, sete duplas no jogo de cartas 66 e 12 duplas na canastra.

No fim da tarde de domingo, 27, ocorreu a entrega da Taça Mirinho e Marina, uma homenagem a José Alzemiro Moraes (in memoriam), carinhosamente conhecido como Mirinho, e sua esposa Marina Moraes (in memoriam). Ambos são figuras muito queridas e lembradas com reconhecimento por toda a comunidade canelense, tendo sempre participado ativamente da Festa Colonial.

Conhecido por sua paixão pela bocha e por seu espírito agregador, Mirinho será eternizado na modalidade que tanto amava. Marina, por sua vez, atuou sempre na festa na parte gastronômica. A partir desta edição, a tradicional competição de bocha dos Jogos Coloniais passa a levar o nome de “Taça Mirinho e Marina de Bocha”.

Sagraram-se campeões:

3° lugar Bocha Trio – equipe Quilombro B

2° lugar Bocha Trio – União Rancho Grande

1° lugar Bocha Trio Afceee/ Saiqui

3° lugar Bocha Masculina – União Rancho Grande

2° lugar Bocha Masculina – Afceee/ Saiqui

1° lugar Bocha Masculina – Bar do Meningite/ Garfo & bombacha

Canastra

3° lugar – Amigos do Bulhões

2° lugar – Canelinha/ GDE

1° lugar – Dose Dupla

66

3° lugar – Dose Dupla

2° lugar – Amigos do Bulhões

1° lugar – Jean e Elmir

Feira de adoção garante novos lares a 42 animais durante a Festa Colonial

A 31ª Festa Colonial de Canela também foi marcada por um gesto de amor: a adoção responsável de 42 animais, entre eles 28 cães (sendo 12 adultos e 16 filhotes), 8 gatos e 6 cavalos do Cempra – Centro Municipal de Proteção Animal. A iniciativa reforça a importância de realizar feiras de adoção durante os eventos da cidade, uma vez que os animais ganharam novos lares em diversos municípios, como Gramado, Canela, Igrejinha, São Francisco de Paula, Bento Gonçalves, Santa Cruz, Passo Fundo, Torres, Tramandaí e até mesmo Santa Catarina. Apesar do sucesso, ainda aguardam adoção 89 cães e 12 cavalos. Quem desejar adotar pode entrar em contato pelo (54) 99903-3293 ou visitar o Cempra, localizado na Rua Otaviano Amaral Pires, bairro Caracol, em Canela.