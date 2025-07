Recurso do Governo Federal será voltado para equipes multiprofissionais que atuam nas UBS

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, começou a receber recursos mensais do Governo Federal, no mês de julho, para implementar o atendimento das equipes de atenção primária à saúde do município.

A vinda do recurso foi confirmada através de publicação no Diário Oficial da União. O recurso será repassado mensalmente para duas equipes multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde, que atuam em Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. Sendo repassado o valor de R$ 14.250.00 para cada equipe, num total de R$ 28.500,00 em verbas mensais destinadas para a Saúde de Canela.

Conforme o secretário de Saúde, Jean Spall, com essa verba, as equipes passam a contar com suporte financeiro regular para desenvolver suas atividades junto à comunidade, trabalhando de forma integrada e ampliando a resolutividade do SUS.

Dessa forma, garantindo a transferência dos incentivos federais para custeio das equipes; acompanhamento e monitoramento das ações em saúde e o fortalecimento da rede de Atenção Primária, com mais acesso e qualidade no cuidado.