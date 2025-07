Sindilojas Região das Hortênsias adere ao Programa Somar e abordará o Autismo

Inclusão foi o que motivou o Sindilojas Região das Hortênsias a escolher o tema Autismo – Transtorno do Espectro Autista (TEA) ao aderir ao programa SOMAR, uma iniciativa de impacto social do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac que transforma realidades, gera valor para as comunidades e contribui para um mundo mais sustentável.

No dia 14 de agosto, às 14 horas, na sede do Sindicato Empresarial (Rua Garibaldi, 476, 2° piso, Centro de Gramado) acontecerá a palestra “Autismo – o comércio como espaço de acolhimento”, que trará dois convidados que debaterão o tema: o que é o autismo, características do TEA, desafios, inclusão e acolhimento com o objetivo de conscientizar/orientar empresários e equipes do comércio de bens, serviços e turismo no atendimento às famílias atípicas.

O autismo afeta a comunicação, interação social e comportamento, com padrões repetitivos e interesses restritos. “Toda pessoa deve receber tratamento igualitário, respeitoso e gentil, porém, todos somos diferentes uns dos outros. Cabe a nós sabermos acolher e bem-receber as diversas personas, estarmos preparados, principalmente por atuarmos em região turística. Queremos, com esta iniciativa, conscientizar a comunidade e tornar nossa região referência também nesta questão social”, destaca o presidente do Sindilojas, Guido José Thiele.

Sandro Schmidt, proprietário da Loja Pirralhos, em Gramado, e vice-presidente do Sindilojas Região das Hortênsias, será o mediador do evento e contará as experiências vividas em seu estabelecimento comercial, que há 3 anos já atua nesta frente do receptivo para crianças com necessidades especiais, não só o autismo. “Temos identificação com o tema, gosto de pesquisar e me informar com grupos locais e da capital para poder atender melhor e fazer com que as famílias se sintam acolhidas e à vontade na loja”, destaca Schmidt.

Confira os painelistas:



Natielle Aline Mertins

Psicóloga CRP – 07/30368, pós-graduada em Gestão Pública e em Educação Especial e Inclusiva com ênfase do Autismo, psicóloga da Equipe do CMR-Serra do Programa TEAcolheRS.



Dr. Régis Osório Martins

Médico CRM 17457, neurologista infantil, mestre em Pediatria – UFRGS, preceptor residência médica Pediatria do HMIP – Neuropediatra da Equipe CMR-Serra do Programa TEAcolheRS.



O SOMAR tem foco em parcerias e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os projetos do Sesc e Senac visam contribuir para esses objetivos em questão resultando em um impacto positivo na sociedade brasileira. Saiba mais sobre o SOMAR: https://somar.senacrs.com.br/

O evento gratuito é uma realização do Sindilojas Região das Hortênsias com o apoio do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, IFEP, programa TEAcolheRS e da APAE Gramado.



Texto: Carla Wendt / Jornalista DRT 6412