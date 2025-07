Agroindústria de Canela recebe certificado de inclusão no Peaf

A agroindústria de Canela, Sabor Rural, sediada no Morro Calçado, recebeu no último dia 11, na 31ª Festa Colonial, o certificado de inclusão no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf). A iniciativa do Governo do Rio Grande do Sul visa fortalecer a agricultura familiar, promovendo a produção e comercialização de produtos agroindustriais por meio de diversas ações.

Na ocasião, o certificado foi entregue pelo diretor da Secretaria de Desenvolvimento Rural do RS, Gabriel Salvador Fogaça. Participaram do ato, também, o diretor do Departamento de Agricultura da Prefeitura de Canela, Guilherme Lohmann, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela Ana Benetti, e a Emater local, que orienta todo o processo de formalização e tecnologia de produção, por meio do seu extensionista Alexandre Meneguzzo.

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, destaca que o certificado reforça a importância de desenvolver as áreas rurais do município. “Mais uma agroindústria canelense se insere formalmente no mercado e oferece produtos de grande valor histórico e de qualidade”, pontua o chefe do Executivo Municipal. A empresa é liderada pelo casal Carlos e Rosmari Schillreff.