A Campanha de intensificação da vacina contra o sarampo segue até 23 de setembro em todas as Salas de Vacinas das Unidades de Saúde do município. A ação é realizada pela Prefeitura de Canela, por meio do setor de Epidemiologia e Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O público-alvo é de 6 meses até 59 anos, sendo até 29 anos e profissionais da saúde – 2 doses, e 30 a 59 anos – 1 dose.

A enfermeira do setor, Magali Cavinato, reforça a importância da vacinação contra o sarampo. “É importante que as pessoas compareçam para se vacinar, dessa forma evitando a reintrodução do vírus no país, no estado e no nosso município”, ressalta.

Ela destaca, ainda, que também está sendo realizada a atualização do calendário vacinal das crianças. Além de um trabalho diferenciado com os setores turístico e comercial, que receberão a visita da equipe de saúde da SMS, que realizará a conferência das carteiras de vacinas dos colaboradores nas próprias empresas, durante o período da intensificação.

HORÁRIOS

O horário de atendimento nas Salas de Vacinação é das 7h30 às 11h30 e das 13 às 16 horas. Para realizar a imunização é necessário apresentar carteira de vacinação para crianças com o cartão SUS ou CPF. Para os demais grupos somente o cartão SUS ou CPF. Nas quartas-feiras, a sala de vacinação da Unidade Central atende em horário estendido das 17 às 20 horas.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela