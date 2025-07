Downtown Canela une sofisticação, localização privilegiada e sustentabilidade no coração da Serra Gaúcha

Novo empreendimento da Bronstrup em parceria com a Joal Teitelbaum destaca-se pela proximidade com o futuro Parque do Palácio, estrutura completa de lazer e potencial de valorização

Canela acaba de ganhar um novo marco arquitetônico e urbano com o lançamento do Downtown Canela, empreendimento que propõe uma nova forma de viver e investir na Serra Gaúcha. Com localização estratégica na Avenida Osvaldo Aranha, esquina com as ruas Getúlio Vargas e Tenente Manoel Corrêa — em frente ao futuro Parque do Palácio e ao lado do Grande Hotel — o projeto oferece uma combinação rara entre sofisticação, infraestrutura premium e contato direto com a natureza.

Assinado pelas empresas familiares Bronstrup e Joal Teitelbaum, o Downtown Canela foi concebido como um complexo urbano completo, integrando moradia, lazer, comércio e serviços. São 73 apartamentos distribuídos em diversas tipologias — de um a três dormitórios — com áreas privativas entre 46m² e 119m², todos com churrasqueira, esperas para lareira, rebaixo em gesso e piso em porcelanato. O empreendimento ainda conta com 1.800 m² de área bruta locável (ABL) para lojas e serviços no térreo, incluindo um open mall com lojas selecionadas e um moderno food hall.

Para o vice-presidente do Sinduscon-RS e diretor da Bronstrup, Pedro Eick Bronstrup, o projeto responde a uma demanda do mercado por produtos com diferenciais claros, especialmente em um cenário de juros elevados. “É um momento de reinvenção do setor. Produtos comuns têm mais dificuldade de venda. No Downtown, reunimos localização privilegiada, infraestrutura completa, sistema construtivo sustentável e condições comerciais acessíveis”, destaca. Segundo ele, cerca de 40% das unidades já foram comercializadas desde o lançamento em maio de 2025.

Entre os diferenciais construtivos, o destaque vai para a adoção do sistema Light Steel Frame, que proporciona melhor desempenho térmico e acústico, além de ser mais limpo e eficiente ambientalmente. A estrutura está sendo fornecida pela CenterSteel, referência nacional no segmento. O projeto também contempla práticas sustentáveis como reuso da água da chuva, energia fotovoltaica nas áreas comuns e espera para carregadores de veículos elétricos.

A infraestrutura de lazer inclui piscina térmica, spa com hidromassagem, sauna, espaço kids, academia, sala de jogos e salão de festas. Investidores também contam com a facilidade de gestão locatícia integrada ao projeto, incluindo serviços de manutenção, limpeza e concierge, além de pacotes de mobiliário e decoração sob medida.

A localização é outro trunfo: basta atravessar a rua para acessar o Parque do Palácio, uma ampla área verde com 9,1 hectares que será repassado pelo governo do Estado à prefeitura e passará por revitalização. O local será transformado em um parque público com foco em atividades sociais, culturais e turísticas.

A valorização do entorno também é garantida por obras de contrapartida assumidas pelos empreendedores, como o alargamento das ruas Osvaldo Aranha e Getúlio Vargas e a implantação de uma nova rótula no cruzamento com a rua Altenor Teles de Souza — projeto já entregue à prefeitura e com execução prevista ainda para 2025.

Com preços competitivos — até 25% abaixo dos praticados em empreendimentos similares em Gramado — e possibilidade de pagamento em até 96 vezes, o Downtown Canela representa uma oportunidade concreta tanto para quem busca qualidade de vida quanto para quem deseja investir em um dos destinos mais promissores do país. A entrega está prevista para maio de 2028.