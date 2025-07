Educação Infantil: CNEC começa atender bebês pelo convênio com a Prefeitura de Canela

Os primeiros 56 alunos de berçário e maternal matriculados no CNEC Canela, por meio do convênio com a Prefeitura Municipal, iniciaram a adaptação nesta terça-feira, dia 29. Os bebês estão distribuídos em duas turmas de berçário 1 e uma turma de berçário 2 e, neste primeiro dia, permanecem apenas uma hora na escola, aumentando o tempo gradativamente ao longo desta e da próxima semana, conforme acordado entre a instituição e a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. Na próxima semana, mais crianças devem começar a frequentar o educandário.

De acordo com a diretora do CNEC Canela, Camila Port, a instituição está concluindo o processo de contratação de todos os profissionais que atenderão os pequenos, como merendeiras, manipuladora de lactário, porteiro, secretária, monitoras volantes, auxiliares e professoras de educação infantil.

Quando a escola tiver preenchido todas as 150 vagas oferecidas para a rede municipal, a fila de espera para berçário e maternal em Canela terá uma redução significativa. “Em sete meses de governo conseguimos zerar a demanda para pré-escola e já diminuímos a necessidade para as crianças menores de 3 anos. Mas, agora, com mais esse movimento através do convênio com o CNEC, esperamos ver essa fila cair mais. O objetivo é não ter mais famílias esperando por vagas para suas crianças nas escolas. Estamos trabalhando para isso”, garante o prefeito Gilberto Cezar.

Nesta terça-feira as crianças e famílias foram recepcionadas na escola, localizada na rua Melvin Jones, no Centro de Canela, com espaços decorados com balões e salas de aula coloridas e atrativas. A equipe pedagógica recebeu todos para realizar atividades de socialização e conexão com o ambiente escolar.

Organização

Pelo convênio com a Prefeitura de Canela, o CNEC atenderá 150 alunos de berçário e maternal, que serão distribuídos da seguinte forma: cinco turmas de berçário 1 com 18 alunos, para bebês de zero meses até 1 ano; duas turmas de berçário 2 com 20 alunos, para bebê de 1 até 2 anos; e uma turma de maternal 1 com 20 alunos, para crianças de 2 a 3 anos.

Essa distribuição respeita o protocolo de abertura da Vigilância Sanitária e os novos parâmetros nacionais para a qualidade da educação infantil, com fraldário, lactário, cozinha, refeitório, salas individuais, brinquedoteca, sala de atividades, etc.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela