Gaúcho de Canela conquista título regional Sub-15 em Presidente Lucena

A equipe Sub-15 do Gaúcho, de Canela, sagrou-se campeã do Torneio Regional da categoria, realizado no dia 27 de julho, na cidade de Presidente Lucena. Na final, o time venceu o Valência, de Dois Irmãos, em uma disputa emocionante decidida nos pênaltis.

O grupo campeão foi formado pelos atletas Luis, Evans, Samuel, Pedro, Julio, Guilherme, Taylor, Guilherme e Timóteo. A comissão técnica é composta por Jackson e Diego, que destacaram o desempenho e a dedicação dos jovens canelenses ao longo da competição.