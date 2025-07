Parque Terra Mágica Florybal aposta em programação artística especial para impulsionar o turismo de inverno na Serra Gaúcha

Espetáculos diários com personagens encantados, teatro e mágica fazem parte da temporada, marcada também pelo clima de retomada após as enchentes

O Parque Terra Mágica Florybal, em Canela/RS, preparou uma programação artística especial para tornar o inverno ainda mais mágico na Serra Gaúcha. Com espetáculos temáticos, personagens encantadores e atividades lúdicas para todas as idades, a temporada reforça o compromisso do parque com o turismo da região, especialmente em um momento de retomada após as enchentes que impactaram o estado no último ano.

A proposta do parque é aquecer o coração dos visitantes com experiências inesquecíveis e fortalecer o fluxo turístico da estação mais charmosa da Serra. Diariamente, o público é convidado a mergulhar em um universo de fantasia, com apresentações que acontecem em diferentes espaços do parque.

Entre os destaques da temporada está o espetáculo “A Rainha da Neve e o Coração Gelado”, que ocorre no Teatro dos Sonhos e traz uma história emocionante sobre amizade, superação e magia. A peça acontece diariamente às 11h30, 14h30 e 15h30, com sessão extra às 10h30 nos finais de semana, no Teatro dos Sonhos.

A Rainha da Neve, símbolo do inverno mágico do parque, também protagoniza uma apresentação especial que ocorre diariamente às 13h45, em frente ao Teatro de Fantoches. Outros espetáculos como o Show de Mágica, o Show dos Personagens, a Turma do Valdirzinho e os Reis da Floresta complementam a programação.

“Mais do que entreter, queremos contribuir com a movimentação turística da região neste inverno, oferecendo uma programação pensada com carinho para as famílias”, destaca Tiago Cardoso, Diretor de Marketing da Florybal.

Confira todas as atividades da programação

Casa dos Magos

Diariamente, das 10h às 16h

Horários de apresentações devem ser conferidas no local

Casa das Fadas

Diariamente, das 10h às 16h

Horários de apresentações devem ser conferidas no local. Em dias de chuva, apresentação cancelada

Turma do Valdirzinho

Valdirzinho em um dia gelado encontra um floquinho deve mágico, que realiza desejos.

Diariamente, 10h10 e 11h10

Em frente ao teatro de Fantoches, em caso de chuva é cancelado

Show de Mágica

Hugo é um ser mágico que adora fazer truques e encantar a todos com suas mágicas.

Quintas, sextas, sábados e domingos, às 13h45, 14h45, 15h45 e 16h45

Duração: 10 minutos

Acontece dentro do Teatro de Fantoches

Reis da Floresta

A vida na floresta é bem mais divertida do que a gente imagina. Em meio aos dinossauros e uma natureza encantadora, os animais fizeram daquele lugar perfeito para se morar.

Diariamente, apresentações ao lado do cinema 7D, às 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h. Apresentação extra às 10h30 nos finais de semana

Duração: 10 minutos

Em caso de chuva, a apresentação acontece dentro do Dino Lanches

Teatro de Fantoches (Especial de inverno)

Este castelo guarda vários segredos. Os pequenos seres encantados adoram contar suas histórias recheadas de aventura, drama, romance e muita comédia.

Diariamente, às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 17h

A Chegada da Rainha da Neve (Especial de inverno)

A Rainha da Neve é um ser mágico e deslumbrante. Seu vestido brilha como as estrelas do céu, e seus cabelos são brancos como a neve. Seus amigos, os flocos de neve, dançam graciosamente pelo ar, trazendo com eles um toque de frio e pura magia.

Diariamente, às 13h45

Duração: 10 minutos

Acontece em frente ao Teatro de Fantoches. Em caso de chuva, dentro do restaurante do Castelo Medieval.

Teatro dos Sonhos (Especial de inverno)

A Rainha da neve e o coração gelado. Nebulo, com o coração gelado, detestava o inverno. Em um dia especialmente sombrio, ele tramou um plano maligno para destruir a amizade entre Caio e Valdirzinho, dois amigos inseparáveis. Mas será que a Rainha da Neve conseguirá deter esse vilão e usar seus poderes mágicos para restaurar a harmonia?

Diariamente, às 11h30, 14h30 e 15h30. Sessão extras às 10h30 nos finais de semana

Duração: 20 minutos

Show dos Personagens

Valdirzinho junto com todos os seres da terra mágica compartilhará sua emocionante história, revelando como tudo começou. Ele contará a origem de sua missão de espalhar magia e amor ao mundo dos humanos, convidando todos a se unirem nessa fascinante missão de transformar o mundo.

Diariamente, às 16h15

Duração: 15 minutos

Acontece em frente ao Teatro de Fantoches. Em caso de chuva, acontece no Teatro de Sonhos.