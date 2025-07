Quartas de final da Série Prata de Futsal movimentam a noite de quinta em Canela

A fase decisiva da Série Prata de Futsal de Canela 2025 começa nesta *quinta-feira, 31 de julho, com os jogos das *quartas de final no Ginásio Carlinhos da Vila. A partir das *19h, quatro confrontos vão definir os semifinalistas da competição — e todos os duelos terão **transmissão ao vivo no YouTube da Folha, no canal *Portal da Folha TV.

A primeira fase foi encerrada na segunda-feira, dia 28, com as últimas partidas do Grupo B. Confira como ficou a classificação e os cruzamentos:

Classificação final da 1ª fase:

Grupo A

Classificados:

1º MB Sports

2º Casa Blanca

3º Amigos do Espeto

4º Bar do Tio Fredo

Rebaixado: Garfo & Bombacha/Arena Sports

Permanece na Prata: Manipulados

Grupo B

Classificados:

1º União Jovem Santa Marta (UJSM)

2º Galera da Estevão

3º Certinho Evento

4º Peleadores

Rebaixado: MB Sports/Associação Canelense

Permanece na Prata: Âncora/Eficaz

Jogos das Quartas de Final – Quinta, 31/07 – Ginásio Carlinhos da Vila

19h – MB Sports x Peleadores

19h45 – Casa Blanca x Certinho Evento

20h30 – Amigos do Espeto x Galera da Estevão

21h15 – Bar do Tio Fredo x União Jovem Santa Marta

A competição está cada vez mais acirrada, e os dois finalistas garantirão vaga na Série Ouro deste ano. A torcida pode acompanhar cada lance ao vivo e com narração completa da equipe da Folha no link:

https://www.youtube.com/live/Ax8RVSxqM5o

Chegou a hora da verdade na Série Prata!