Tiago de Ales celebra marco da arte internacional no Brasil com chegada oficial do Cour des Arts em Gramado

Gramado, RS – No próximo dia 9 de agosto, a Casa 100+, em Gramado, será palco de um momento histórico para a cena artística brasileira: o lançamento oficial do projeto internacional “Arte de Todos e com Todos” no Brasil. A iniciativa é idealizada por Tiago de Ales, artista e curador radicado na Bélgica, em parceria com Alemão Art, curador do Museu de Arte Urbana.

Nascido no Cour des Arts, na Bélgica, o projeto vem se consolidando como uma das mais relevantes plataformas culturais da Europa, com reconhecimento do Parlamento Europeu. Agora, com a Casa 100+ como representante oficial no país, o Brasil torna-se território fértil para a expansão dessa proposta inovadora que une arte, acessibilidade e impacto social.

Mais do que uma série de exposições, o “Arte de Todos e com Todos” propõe encontros reais entre artistas, comunidades e público, fortalecendo a ideia de que a arte deve ser construída de forma coletiva e acessível a todos. A missão é clara: democratizar o fazer artístico e integrar o Brasil a uma rede global de galerias com o selo Cour des Arts.

O evento em Gramado é uma realização da galerista Angela de Oliveira, com expografia de Vinicius Ott — dupla que vem transformando a Casa 100+ em um polo pulsante de arte contemporânea no Sul do Brasil. Tiago de Ales virá especialmente da Bélgica para participar da celebração, que reunirá artistas convidados, autoridades, imprensa e público, além de oferecer uma experiência gastronômica e musical cuidadosamente preparada.

Com essa parceria, Gramado reafirma sua vocação cultural e dá mais um passo firme rumo à consolidação como referência nacional em arte e inovação.

SERVIÇO

Evento de Lançamento do Projeto “Arte de Todos e com Todos” no Brasil

Local: Casa 100+ – Rua Primavera, 140/1 – Centro, Gramado (RS)

Data: 9 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: a partir das 19h30

Destaques da programação:

* Presença de Tiago de Ales, idealizador do projeto

* Entrega do selo Cour des Arts à Casa 100+

* Coquetel: Promovem Eventos

* Apresentação musical: Sax Éric Santos e DJ Douglas Müller

* Exposição coletiva de artistas convidados e residentes

* Lançamento de catálogo e postais

Informações: (54) 99615-1701

Instagram: @art100.concept