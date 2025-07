 CRAS e UBS Santa Marta realizaram festividades juninas

As equipes e usuários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santa Marta realizaram uma confraternização junina. A festa foi realizada na tarde da sexta-feira, dia 25 de julho, na sede do CRAS.

O evento contou com a presença da secretária de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Carmen Seibt, o secretário de Saúde, Jean Spall, a secretária adjunta da Assistência, Solange Aguiar, os usuários do CRAS e da Unidade de Saúde e demais servidores dos setores. “Esses eventos vem de encontro a determinação da Gestão, de proporcionar a integração entre as secretarias, resultando no melhor atendimento à comunidade”, destaca a secretária de Assistência, Carmen Seibt.

A festividade contou com comidas típicas, casamento caipira e apresentação do gaiteiro Josoé Marques.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela