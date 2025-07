Divulgados os confrontos da Supercopa Casa Blanca de Futsal, que começa na sexta-feira (8)

A elite do futsal regional está prestes a invadir o Ginásio Carlinhos da Vila, em Canela. Com início marcado para a próxima sexta-feira, 8 de agosto, foi divulgada a tabela oficial da Supercopa Casa Blanca de Futsal, que reunirá as oito melhores equipes da região em uma disputa de alto nível técnico.

Os jogos ocorrerão sempre nas sextas-feiras, a partir das 19h, com transmissão ao vivo no YouTube da Folha, pelo canal Portal da Folha TV.

A primeira rodada já promete confrontos eletrizantes entre campeões e vices dos principais municípios da Serra:

1ª Rodada – Sexta, 08/08 – Ginásio Carlinhos da Vila

19h00 – Bola 8 (vice-campeã de Canela) x Unidos Futsal (campeã de Gramado)

20h00 – Âncora (campeã de Canela) x Hawaí Futsal (vice-campeã de Gramado)

21h00 – Padilha Futsal (vice-campeã de São Francisco de Paula) x Boleiros (campeã de Cambará)

22h00 – Chinelinho (campeã de Três Coroas) x Nem Sei F.C. (campeã de São Francisco de Paula)

A competição está dividida em dois grupos de quatro equipes. As duas melhores de cada grupo avançam para as semifinais.

Acompanhe a classificação, resultados, rankings e outras informações no site oficial da competição:

www.copafacil.com/2025casablanca

Todos os jogos serão transmitidos ao vivo no canal da Folha:

Portal da Folha TV no YouTube

É a Supercopa Casa Blanca elevando o futsal regional a outro patamar. Prepare a torcida!