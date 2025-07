Documentário sobre violência doméstica será exibido na Câmara de Vereadores de Canela

Filme “Eu, Dona de Mim” mostra depoimentos de vítimas e profissionais que atuam no combate à violência doméstica e será exibido dia 7 de agosto.

O documentário “Eu, Dona de Mim”, realizado pela Casa Vitória, espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Canela, será exibido em duas sessões especiais na Câmara de Vereadores da cidade na próxima quinta-feira, 7 de agosto.

A exibição gratuita é voltada aos funcionários da casa legislativa e também da prefeitura. Serão duas sessões: às 14h e 16h.

O filme mostra depoimentos de mulheres que sofreram violência doméstica e também de quem atua na defesa e proteção de vítimas. A produção aborda o tema com um olhar sensível e técnico, mostrando a realidade que nem sempre é vista.

Realizado pela Primeira Casa Produções com patrocínio da Prefeitura Municipal de Canela e da Associação Coração de Ouro, o documentário foi dirigido por Lucas Dias e Carla Pfeifer e teve produção de Silvana Patzinger, Denize Kochi e Fernando Marques.

Após a sessão, haverá uma roda de conversa com a psicóloga da Casa Vitória, Denize Kochi.

Simpósio sobre violência doméstica contará com palestra da Maria da Penha

Seguindo uma série de atividades com foco na conscientização sobre o tema, no dia 2 de setembro, terça-feira, a Casa Vitória e a Prefeitura Municipal de Canela realizam o “Simpósio Canela no enfrentamento à violência doméstica” no CIDICA (Rua São Francisco, 199 – Bairro Boeira).

Dentro da programação, Maria da Penha Maia Fernandes, mulher que deu nome à lei que coíbe e previne a violência doméstica no Brasil, participa ao vivo de modo virtual para contar sua história que marcou a justiça brasileira.

No mesmo dia, haverá palestra sobre a implantação da Casa Vitória ministrada pela coordenadora do espaço, Manoela Negrelli Heidrich; uma nova exibição do documentário “Eu, Dona de Mim” seguida de roda de conversa com a psicóloga Denize Kochi; o depoimento de Lizena Pimentel, enfermeira e escritora, e a palestra “A luta pela efetiva igualdade de gênero” da Juíza Simone Chalela.

O simpósio é aberto ao público, os interessados podem fazer a inscrição gratuita através do link https://forms.gle/p7f4z7JKhE8NDxZx8. As vagas são limitadas e quem comparecer recebe certificado de participação. A programação terá início às 9h e segue até às 17h.