Roda Canela anuncia parceria com a Chilli Beans e inaugura loja conceito com foco em sustentabilidade

Atração turística de Canela une entretenimento e consumo consciente com modelo inédito da maior marca de óculos e acessórios da América Latina

A Roda Canela acaba de anunciar uma parceria com a Chilli Beans, referência em óculos e acessórios na América Latina. A novidade reforça o conceito de experiência completa para os visitantes, unindo lazer, estilo e sustentabilidade em um único espaço. A partir desta semana, o público que visitar a Roda Canela poderá conferir o novo container da Chilli Beans ECO, modelo de loja desenvolvido especialmente para parques e praças, com estrutura feita 100% de plástico reciclado. Apenas para a produção do espaço instalado na Roda, foram retirados 650kg de plástico da natureza, reafirmando o compromisso da marca com a preservação ambiental. “Acreditamos que o entretenimento também é uma plataforma de conexão entre marcas e pessoas. Essa collab com a Chilli Beans traz uma linguagem jovem, moderna e sustentável para o complexo da Roda Canela. É uma tendência global que une lifestyle e experiências. Estamos muito felizes em oferecer isso ao nosso público”, afirma Lenise Urbani, CEO do parque.

Reconhecida internacionalmente, a Chilli Beans possui mais de mil pontos de venda espalhados pelo mundo e é conhecida por investir na história por trás de cada produto, com coleções temáticas lançadas semanalmente. Na loja da Roda Canela, duas dessas coleções “porta de loja” estarão sempre em destaque, com rodízio a cada cerca de 40 dias. No momento, os visitantes podem conferir as linhas inspiradas em Marília Mendonça e na NBA.