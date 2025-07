Vereador Felipe Caputo recebe convite para Congresso de Financiamento de Projetos em Caxias do Sul

O presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, recebeu nesta quarta-feira, 30, a visita do vereador Tenente Cristiano Becker (PRD), de Caxias do Sul, acompanhado do assessor de bancada Alexander Saldanha. Durante o encontro, foi entregue pessoalmente o convite oficial para o 1º Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos.

O evento ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2025, no município de Caxias do Sul/RS, e tem como objetivo fomentar o acesso a informações técnicas sobre projetos de infraestrutura financiados com recursos públicos, além de promover a troca de experiências entre gestores e legisladores da região.

O Congresso conta com o apoio do Parlamento Regional da Serra Gaúcha e terá a presença de representantes do Novo PAC, Casa Civil, Ministério das Cidades, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Caixa Econômica Federal, BNDES, BADESUL, entre outras instituições.

Felipe Caputo agradeceu o convite e destacou a importância da participação de Canela neste tipo de iniciativa: “Eventos como esse são essenciais para ampliar o conhecimento técnico dos agentes públicos e buscar recursos que beneficiem diretamente a nossa população”, afirmou o presidente do Legislativo canelense.