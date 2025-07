APERFEIÇOANDO O CARÁTER

www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah​​

Quem não tem o caráter de Cristo, manifesta o caráter do homem natural, que é falso, não ama e não se preocupa com os outros. O caráter natural é totalmente egoísta, pensa somente nas suas coisas e nas coisas que fazem parte da sua vida.

Se observarmos a vida de Jesus, veremos o caráter do homem espiritual, que é aperfeiçoado e totalmente convencido a viver sob a autoridade da Palavra de Deus. Todos aqueles que têm o caráter formado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, não tem um caráter firmado na Verdade, mas sim na mentira e no engano. Nós podemos observar que o homem natural oscila muito na sua vida terrena. Ele é flexível diante das tentações, das propostas e das coisas que geram medo e insegurança. Nós precisamos nos preocupar com o aperfeiçoamento do nosso caráter.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração Renovação da mente

Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entendo que estou aqui, agora, expondo-me totalmente a Ti, de espírito alma e corpo para que a Tua vontade seja realizada no meu ser. Eis-me aqui Senhor, eu autorizo o Espírito Santo, que é Aquele que corrige, disciplina e aplica a cruz que é a Tua Palavra, para trazer a renovação na minha mente.

Eu sei que a minha mente é inimiga de Deus, porque todo dia eu vejo o meu pecado, a minha transgressão. Por isso, Senhor, eu não posso mudá-la, mas uma coisa eu posso diante de Ti, eu decido, eu escolho abrir a porta do meu coração e dizer que Tu podes atuar e pelejar contra os demônios que compõem o ego, a velha vida que ainda subsiste em meu coração.

Arranca, Senhor, destrona e desliga os poderes das trevas da minha vida, tira a influência dos demônios, do império das trevas que fazem com que eu tenha enganos e ilusões a respeito de mim mesmo e a respeito do meu Criador, do meu Senhor e do Espírito Santo. Senhor Jesus, a partir de agora, peço-Te que a unção de guerra do Teu Espírito, entre em minha alma como Josué entrou na terra de Canaã para desbaratar os demônios, os espíritos das trevas, desalojando e esvaziando todos os territórios da minha memória consciente e subconsciente, da minha vontade e das minhas emoções.

Tu tens autoridade para entrar com a Espada do Espírito, com o fogo do Trono, com o sangue do Cordeiro, para mudar e transformar totalmente a história da minha vida. Eu quero Te servir, Senhor, quero ser vaso e cumprir o mandamento, a ordem de Deus da vocação a que fui chamado para ser um membro do corpo do Teu Filho Jesus Cristo. Usa-me a partir de agora Senhor, na função e na posição que Tu me colocaste no Corpo de Cristo.

Torna-me totalmente sujeito ao Espírito, ao Cristo que é o meu Cabeça. Todo o engano saia, agora, seja dissipado pela luz que é a Palavra de Deus. Eu quero ser formado e não somente informado. A partir de hoje, eu libero toda a obra do Espírito para aplicar a cruz de Cristo sobre a velha natureza, eu quero ressurgir com Cristo Jesus.

Amém.