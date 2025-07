Brigada Militar de Nova Petrópolis apreende 2,7 quilos de skank

Droga é conhecida como “supermaconha” por ter maior concentração de THC

Na manhã de quarta-feira (30/07), a Brigada Militar de Nova Petrópolis prendeu dois indivíduos com uma grande quantia de maconha e dinheiro.

Durante barreira policial de trânsito, os Policiais Militares abordaram o veículo WV/PARATI 1.8 cor branca, emplacado no município de Capão do Leão, com dois tripulantes. Foi realizada revista pessoal em ambos, sendo encontrado no bolso do condutor uma grande quantia em dinheiro. Durante a busca veicular foi localizado no porta-malas uma caixa contendo 11 pacotes de maconha, do tipo Skank (mais potente), pesando 2,785 quilos.

O condutor, de 37 anos, com antecedentes por posse irregular de arma de fogo, e o carona, de 24 anos, foram presos em flagrante e encaminhados a Penitenciária de Caxias do Sul.