Brigada Militar realiza maior apreensão de drogas do ano em Canela

Quatro pessoas foram presas e uma arma apreendida em três ações distintas

A Brigada Militar em forte ação de repressão ao tráfico de drogas e a prevenção de crimes contra a vida no município de Canela, na noite de quarta-feira (30/07), em três ações distintas, retirou das ruas mais de 6, 8 quilos de drogas e uma arma de fogo (a sexta somente neste mês de julho no município).

A primeira abordagem os Policiais Militares prenderam dois indivíduos, de 38 e 18 anos, o primeiro com antecedentes criminais, inclusive por homicídio. Com a dupla foi encontrado um revólver, calibre 32, numeração suprimida, carregada com duas munições. Ainda 5,266 quilos de drogas, divididas em três tijolos de crack (3,075 kg), um tijolo de cocaína (1,278 kg), 18 porções de maconha (913 gramas), e quatro balanças de precisão.

Na segunda ação, foi preso um indivíduo de 49 anos, com antecedentes por posses de entorpecentes, com quem foi localizado um tijolo de maconha pesando 713 gramas, e duas porções de cocaína pesando, 58 gramas, além de uma folha de papel com anotações da comercialização das vendas.

Ainda na noite de quarta-feira, a guarnição prendeu outro homem, de 41 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e receptação. Com o traficante foi encontrado um tijolo de maconha (803 gramas), 39 pedras de crack (37 gramas), 27 buchas de cocaína (5 gramas) e uma balança de precisão.

Os quatro indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados ao presídio de Canela.