Da brasa gaúcha ao coração do Brasil: chef da Serra Gaúcha leva espetáculo do fogo ao maior evento de churrasco do Brasil 

O chef gaúcho Marcos Livi, natural de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, será um dos destaques da edição de 10 anos da Churrascada, o maior e mais importante festival de churrasco do Brasil. Livi estará à frente da estação do Costelão, onde levará à brasa uma costela bovina preparada com ingredientes que unem rusticidade e sofisticação: batata-doce, rapadura, alecrim e flor de sal.

Com mais de três décadas de trajetória, Livi construiu sua carreira entre o Sul e o Sudeste, sempre com a missão de valorizar o fogo como expressão cultural. Ao longo dos anos, se tornou uma das vozes mais influentes na preservação da tradição gaúcha de assar na brasa — não apenas como técnica, mas como experiência coletiva que envolve tempo, memória e identidade.

Esse olhar ganha forma no A Ferro e Fogo, projeto que acontece todos os domingos no histórico Parador Hampel, em São Francisco de Paula. O almoço a céu aberto, realizado faça chuva ou sol, transformou-se em referência nacional de turismo gastronômico. Carnes e vegetais locais são preparados lentamente em estruturas de ferro que resgatam a ancestralidade do fogo, enquanto recebem visitantes de todo o Brasil e chefs convidados de países como Itália, Canadá, Estados Unidos, Argentina e Uruguai. A experiência tornou-se uma ponte entre o churrasco gaúcho e o mundo.

“É um privilégio representar o Sul nesse momento tão simbólico para a Churrascada. Mais do que assar carne, estamos falando de celebrar o tempo, a memória, o território e a emoção. A brasa é o fio que conecta tudo isso”, destaca Livi.

A Churrascada, que surgiu em 2015 e chega à sua décima edição, é muito mais que um festival gastronômico. É uma celebração da cultura da brasa em suas múltiplas formas. São mais de 40 estações de carne com chefs brasileiros e estrangeiros, bebidas liberadas, música ao vivo e uma atmosfera que une tradição, experimentação e convivência.

Ao assumir a estação do Costelão, Marcos Livi representa o espírito do evento: um Brasil diverso, que honra suas raízes e transforma o ato de cozinhar em linguagem universal. Em tempos de cozinha rápida e superficial, a brasa lenta de Livi nos lembra que algumas coisas ainda valem a espera.