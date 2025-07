Pet Center comemora 30 anos com mês especial de vacinação e feiras de adoção

O mês de agosto é duplamente especial para a Pet Center. Além de marcar a campanha anual de vacinação contra a raiva, também celebra os 30 anos de fundação de uma das mais tradicionais clínicas veterinárias da região.

A Pet Center foi fundada em agosto de 1995 pelo médico veterinário Leonel Lucena, que já acumulava sete anos de experiência. A clínica nasceu com a missão de oferecer atendimento de qualidade e atenção individualizada para cães e gatos, sempre pautada pelo amor e respeito aos animais.

A trajetória de crescimento da Pet Center acompanha a história de muitas famílias de Canela e de toda a região. Após funcionar em sua primeira sede por pouco mais de um ano, a clínica mudou-se, em outubro de 1996, para um espaço maior e em 2001, conquistou sua sede própria, projetada especialmente para oferecer estrutura moderna e confortável, tanto para os pets quanto para seus tutores. Desde então, investe constantemente em tecnologia e qualificação profissional, oferecendo desde exames laboratoriais com resultado na hora até procedimentos cirúrgicos com equipamentos de última geração.

Para comemorar os 30 anos, a Pet Center preparou um mês inteiro de ações especiais. Em todos os sábados de agosto, a clínica promoverá feiras de adoção de filhotes de cães e gatos, reforçando o compromisso com a causa animal. Os pets adotados nesses eventos receberão castração gratuita e vermífugo, incentivando a adoção responsável e garantindo que iniciem a nova vida com mais saúde e proteção. Nos sábados, dias 2, 23 e 30, a participação do Centro Municipal de Proteção Animal – Cempra e nos dias 9 e 16, será a vez da Associação Amor sem Raça levarem seus pets para serem adotados.

A programação de agosto também conta com a vacinação contra raiva, uma ação fundamental para a saúde dos animais e para a prevenção dessa doença grave e fatal. A Pet Center lembra que a imunização é obrigatória e que proteger o pet é também proteger toda a comunidade.

No dia 16, será ainda mais especial, pois será o ponto alto das comemorações. Além da feirinha de adoção, terá brinquedo inflável para os pequenos tutores, amostras grátis de ração e outros mimos.

“Chegar aos 30 anos é motivo de muito orgulho, mas também de gratidão. Foram milhares de histórias vividas ao lado de tutores que confiaram em nosso trabalho, e o nosso compromisso é seguir cuidando com carinho, profissionalismo e inovação”, afirma o fundador, Leonel Lucena.

Hoje, a Pet Center é referência na região, oferecendo consultas clínicas, cirurgias, internação, exames laboratoriais e de imagem, atendimento de urgência e emergência, banho e tosa, além de um pet shop completo com produtos de saúde e bem-estar e conta com três médicos veterinários, além de Leonel, sua filha Sofia e Natalia Gross estão sempre a disposição para atender com profissionalismo e dedicação. Mais do que um centro veterinário, é um espaço onde cada pet é tratado como parte da família.

As feiras de adoção e a vacinação contra raiva acontecem na sede da Pet Center, em Canela, todos os sábados de agosto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/whatApp 54.32829363.