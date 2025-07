Secretaria da Agricultura de Gramado apoia processo de Extensão de Base do Sindicato Rural de Canela

A expectativa é que, com a aprovação, a entidade passe a se chamar Sindicato Rural de Canela e Gramado.

A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria da Agricultura, deu um importante passo no fortalecimento da atividade rural do município ao participar, nesta quarta-feira (29), de uma reunião com representantes do Sindicato Rural de Canela e da FARSUL. O encontro teve como objetivo formalizar o apoio da administração municipal ao processo de Extensão de Base do Sindicato Rural de Canela para Gramado.

A medida atende a uma demanda dos produtores rurais locais, que solicitam maior presença institucional e acesso a políticas de apoio e qualificação profissional no campo. Com a ampliação, será possível realizar ainda mais ações do SENAR-RS, especialmente voltadas à capacitação e valorização da mão de obra rural.

A Secretaria da Agricultura será parceira na mobilização dos produtores rurais para a realização de uma Assembleia Geral, próxima etapa do processo, onde será discutida e votada a formalização da extensão. A expectativa é que, com a aprovação, a entidade passe a se chamar Sindicato Rural de Canela e Gramado, ampliando oficialmente sua atuação para o território gramadense.

“Apoiar o produtor rural é investir no desenvolvimento sustentável de Gramado. Essa parceria é fundamental para oferecer mais oportunidades, capacitação e representatividade àqueles que mantêm viva a produção agrícola no município,” destacou o secretário da Agricultura, Eliézer Lima.