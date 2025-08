Canela participa do seminário para IG do queijo colonial na Serra Gaúcha

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Agricultura, esteve representada no seminário Indicação Geográfica (IG) do Queijo Colonial na Serra Gaúcha. A 1ª etapa do evento aconteceu na terça-feira, dia 29, em Carlos Barbosa. O seminário tem como objetivo colocar a marca de IG do queijo colonial para a Serra. A indicação é uma ferramenta de desenvolvimento do território. Atualmente, o Brasil possui 139 IGs, sendo 16 no Rio Grande do Sul. Entre as marcas já consolidadas, a do Vale dos Vinhedos com os vinhos, da região dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul e Planalto Sul Catarinense com o Queijo Artesanal Serrano, e do Sudoeste do Paraná com o Queijo Colonial.



Também participaram da capacitação, a veterinária do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Kaetillyn Araújo e Alexandre Meneguzzo da Emater de Canela. O evento é uma realização da Emater/RS, Sebrae Agro, Secretaria da Agricultura do RS e Secretaria de Desenvolvimento Rural do RS.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela